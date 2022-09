Si è da poco conclusa la prima registrazione della nuova edizione di Amici, la ventiduesima che va in onda su Canale 5 con la conduzione di Maria De Filippi. Le anticipazioni che stanno cominciando a circolare sui social network fanno sapere che sono state assegnate molte maglie da titolare ai cantanti e ai ballerini che hanno superato i casting estivi (per ora sono stati ammessi 19 allievi). La curiosità dei fan, però, è anche per il verdetto dei professori su Mattia Zenzola: l'ex allievo ha ritrovato Raimondo Todaro dopo mesi, ma anche la maestra Celentano e la new entry Emanuel Lo.

In studio presenti molti protagonisti della passata stagione, a partire dal vincitore Luigi Strangis, ma anche celebrità amatissime come Can Yaman.

Aggiornamenti dagli studi di Amici

Mercoledì 14 settembre è ufficialmente iniziata la nuova edizione di Amici: a distanza di pochi mesi dalla proclamazione di Luigi Strangis vincitore, Maria De Filippi ha accolto in studio i talenti che da lunedì studieranno nella scuola.

Dopo una lunga trafila di casting, gli aspiranti allievi hanno scoperto il loro destino: è toccato ancora una volta ai professioni decidere chi promuovere e chi mandare a casa. Queste scelte hanno portato alla formazione della classe 2022/2023 del longevo format di Canale 5.

Le anticipazioni che stanno trapelando sulla registrazione della prima puntata (che sarà trasmessa in onda domenica 18) riguardano sia i nuovi protagonisti del cast, che qualche vecchia conoscenza che ha preso parte alle riprese.

Grandi ritorni nella scuola di Amici

Ad assistere al consueto meccanismo dell'assegnazione delle maglie da titolari sono stati alcuni personaggi famosi e giornalisti che la padrona di casa ha convocato per uno degli appuntamenti più importanti della stagione di Amici.

Molti fan si aspettavano che sarebbero stati solo ex allievi come LDA, Alex Wyse, Albe La Malfa, Sissi Cesana, Carola Puddu e Michele Esposito (che è entrato nel gruppo dei professionisti della scuola, come Giulia Stabile) a fare il classico "passaggio del testimone" con i ragazzi che d'ora in avanti prenderanno il loro posto nella classe, ma non è andata esattamente così.

I cantanti e i ballerini che sono entrati a far parte del cast fisso di Amici 22 sono stati prima selezionati dai sei professori della commissione interna (new entry Arisa e Emanuel Lo), ma a consegnargli l'ambita felpa sono stati vip come Can Yaman e Alessia Marcuzzi.

Un altro ospite acclamatissimo, inoltre, è Luigi Strangis: il vincitore della scorsa edizione ha cantato per la prima volta il suo nuovo singolo "Stai bene su tutto", disponibile dal 16 settembre su tutte le piattaforme digitali.

Il verdetto sul latinista di Amici

L'anticipazione più attesa dal pubblico di Amici, però, è quella su Mattia Zenzola. Da mesi, infatti, si attende di conoscere la decisione dei docenti sul ragazzo che la scorsa primavera ha dovuto abbandonare la scuola a causa di un infortunio.

Dopo aver partecipato nuovamente ai casting come tutti gli altri aspiranti allievi, il ballerino di latinoamericano si è presentato alla registrazione del 14 settembre per scoprire se può rientrare nel cast del talent show oppure no.

La curiosità è sia sul parere che Raimondo Todaro ha oggi sul suo storico "pupillo", ma anche quello che pensa la maestra Alessandra Celentano nel rivederlo tra i candidati a un banco nella classe 2022/2023.

Il danzatore ha pienamente recuperato dal dolore al piede che gli ha impedito di esibirsi al serale di qualche mese fa e in queste ore ha riconquistato la maglia da titolare che aveva perso per una serie di sfortunati eventi.

Tra i tanti che da tempo fanno il tifo per Mattia c'è anche l'ex alunno Christian Stefanelli, che su Twitter ha fatto l'in bocca al lupo all'amico e gli ha suggerito di andare a riprendersi quello che è suo.