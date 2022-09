Si è da poco conclusa la registrazione della seconda puntata della nuova edizione di Amici. Sui social network stanno iniziando a circolare le prime anticipazioni dello speciale che sarà trasmesso in tv domenica 18 settembre. I 19 allievi della classe si sono esibiti davanti ai professori per cercare di riconfermare la maglia che hanno conquistato solo una settimana fa: alcuni ci sono riusciti alla grande, altri hanno fatto più fatica. Grande tifo da parte del pubblico in studio per Mattia Zenzola, già protagonista del talent-show un anno fa.

Aggiornamenti sui protagonisti di Amici

La ventiduesima edizione di Amici è già entrata nel vivo: ad una settimana di distanza dalla formazione della classe 2022/2023, Maria De Filippi ha condotto lo speciale che dà il via alla corsa dei ragazzi verso il serale.

Nel corso della registrazione di mercoledì 21 settembre, infatti, i 19 allievi della scuola si sono esibiti davanti alla commissione interna per cercare di riconfermare la maglia che hanno conquistato solo 7 giorni fa dopo mesi di provini.

Ogni talento ha portato sul palco una canzone o una coreografia per dimostrare al proprio professore di riferimento di meritarsi il banco che gli è stato affidato durante la prima puntata.

Tra i più acclamati dal pubblico, c'è sicuramente Mattia Zenzola: il ballerino è tornato nel cast per portare a termine l'avventura che è stato costretto ad interrompere la scorsa primavera a causa di un infortunio.

Amici 22: c'è la possibilità di sospendere la maglia

Maria De Filippi, dunque, il 21 settembre ha condotto la puntata di Amici che sarà trasmessa in tv domenica pomeriggio: con largo anticipo rispetto alla messa in onda su Canale 5, dunque, i telespettatori vengono aggiornati sul futuro di tutti i ragazzi della classe.

I professori hanno riconfermato la maggior parte delle maglie assegnate una settimana fa, anche se qualcuno degli allievi non ha convinto al cento per cento e a breve potrebbe essere messo in discussione.

Tra le tante opzioni che gli insegnanti hanno a disposizione, ci sono quelle di sospendere la felpa ai titolari meno meritevoli o metterli in sfida immediata con qualcuno che hanno notato ai casting (sempre in corso nonostante il programma sia partito).

La squadra più numerosa è quella capitanata da Raimondo Todaro, mentre Emanuel Lo ha voluto nel suo team solamente due ballerini e per questo è stato un po' criticato dal pubblico a casa.

Le decisioni dei docenti di Amici

Qualora il meccanismo degli speciali della domenica dovesse rimanere lo stesso di un anno fa (le anticipazioni che trapeleranno entro stasera lo chiariranno), anche i ragazzi di Amici 22 dovrebbero partecipare a delle gare interne i cui esiti incideranno sul loro percorso nella scuola.

I cantanti della classe, in particolare, dovrebbero essere chiamati a interpretare in ogni puntata un brano diverso in base al tema proposto dalla produzione: a giudicarli un ospite esterno che assegnerà dei voti, che genereranno una classifica.

I sei insegnanti, però, avranno sempre l'ultima parola su tutto: dalla scelta dei talenti da mettere in sfida a quella di chi eliminare dopo un rendimento non soddisfacente.

Tra gli alunni più a rischio, c'è Megan Ria. La ballerina 17enne è entrata nel cast per volere di Raimondo Todaro, ma da qui alle prossime tre settimane dovrà dimostrare di essere cresciuta e di meritarsi il banco, altrimenti dovrà tornare a casa.

La maestra Celentano ha sospeso la maglia a Ramon perché ha visto delle foto a suo dire poco decorose per chi vuole fare l'artista nella vita.

Nessuna eliminazione in questa puntata, dove sono state ospiti Annalisa e Ornella Vanoni. Quest'ultima ha giudicato la gara di canto, mentre Giuseppe Gioffrè quella di ballo.