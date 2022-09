Si sta per concludere la terza puntata stagionale di Amici 22, quella che sarà trasmessa su Canale 5 domenica 2 ottobre. Le prime anticipazioni che trapeleranno dagli studi di Cinecittà, dovrebbero riguardare i verdetti che i professori hanno emesso sugli allievi più in bilico. Esami in vista per i cantanti e i ballerini che i sono classificati ultimi nelle gare interne del giorno, giudicate come sempre da ospiti prestigiosi. Occhi puntati soprattutto su Asia, la danzatrice che la maestra Celentano non ritiene all'altezza della scuola.

Aggiornamenti dagli studi di Amici

Continuano senza sosta le registrazioni della ventiduesima edizione di Amici. Oggi, mercoledì 28 settembre, si è svolta la puntata numero tre di quest'anno, quella che sarà mandata in onda domenica 2 ottobre a partire dalle ore 14.

I primi spoiler che stanno circolando sul terzo speciale della nuova stagione, fanno sapere che come sempre è accaduto di tutto in studio e che l'ospite musicale della giornata è stata l'eclettico Achille Lauro.

I cantanti e i ballerini della classe si sono confrontati in gare giudicate da ospiti esterni: chi avrà ottenuto il voto più basso in ogni categoria, finirà dritto a rischio eliminazione.

Il meccanismo, dunque, è rimasto invariato rispetto all'anno passato e ancora una volta sono i professori a decidere delle sorti degli allievi che si classificano ultimi nelle competizioni settimanali del talent-show.

I talenti di Amici più 'bersagliati' dai docenti

Durante la settimana si è parlato molto dei giudizi che la maestra Celentano ha assegnato a tutti i ballerini della classe: fatta eccezione per i suoi "pupilli" Ramon e Rita, tutti gli altri sono risultati insufficienti al termine di una verifica sulla tecnica di danza classica.

La prof Alessandra, inoltre, continua a sostenere che Asia non merita il banco che Raimondo Todaro le ha dato nella prima puntata di Amici 22, soprattutto perché non la ritiene abbastanza preparata per affrontare le mille difficoltà della scuola.

Anche nel canto c'è chi è finito nel mirino di un insegnante. Rudy Zerbi, infatti, ha già anticipato ad Arisa che appena troverà un talento esterno che gli piace, proporrà una sfida immediata con Wax, che non apprezza affatto sin da quando ha ottenuto la maglia da titolare.

I 'siparietti' con la maestra Celentano ad Amici

I 19 allievi della classe, inoltre, si esibiranno davanti alla commissione interna per cercare di riconfermare la loro titolarità.

Tra i talenti più amati in quest'inizio di stagione, ci sono sicuramente Aaron (che la settimana scorsa ha vinto l'opportunità che un esperto produca il suo inedito), Ramon (protagonista di molti divertenti siparietti con la maestra Celentano) e Mattia Zenzola, personaggio di spicco della ventunesima edizione e ancora una volta "pupillo" di Raimondo Todaro.

Gli insegnanti hanno spesso pareri discordanti su un cantante o su un ballerino, anche per questo motivo ognuno ha una propria squadra da gestire ma può mettere a rischio gli alunni degli altri proponendo sfide o sospensioni (che però il tutor del giovane deve accettare).

La terza puntata di Amici 22, dunque, potrebbe essere decisiva per i percorsi di alcuni ragazzi in bilico sin dall'inizio, tra i quali c'è anche Megan Ria, che ha altre due settimane di tempo prima che Todaro emetta un verdetto definitivo sulla sua permanenza nella scuola. Qualora la danzatrice non dovesse convincere il suo tutor, dovrà abbandonare il programma e lasciare il banco a qualcuno che sarà ritenuto più pronto di lei per affrontare la difficile corsa verso la fase serale.