La seconda puntata di Amici 22, è terminata con la promessa di Maria De Filippi che la registrazione sarebbe andata avanti per permettere a Wax e Rita di conoscere il loro destino. I due talenti che sono finiti a rischio eliminazione nello speciale del 25 settembre, si sono presentati davanti al proprio professore di riferimento per scoprire se possono proseguire il percorso nella scuola oppure no. Il daytime odierno del talent-show, dunque, inizierà con i verdetti che Arisa e Alessandra Celentano hanno emesso sulla permanenza nella classe del cantante e della ballerina in bilico.

Aggiornamenti sull'appuntamento odierno con Amici

Lo speciale di Amici che è andato in onda il 25 settembre, ha lasciato il pubblico con il fiato sospeso. Come avevano già riportato le anticipazioni della registrazione, gli esami di Rita e Wax sono stati fatto a porte chiuse, ovvero dopo che il pubblico è stato fatto uscire dallo studio.

Non si conoscono, dunque, le decisioni che i professori hanno preso su due dei tre ragazzi che si sono classificati all'ultimo posto nelle gare di canto e ballo della giornata.

L'unico ad essersi esibito davanti ad Arisa nel corso della seconda puntata, è Andre: il giovane ha interpretato una cover scelta da lui e un brano che Rudy Zerbi gli ha assegnato come compito in settimana.

Nonostante la reticenza del docente (che lo ha definito "vecchio" nel modo di cantare), il titolare è stato riconfermato dalla propria insegnante, con la promessa che si sbloccherà e imparerà a controllare la sua forte emotività.

I pareri degli insegnanti di Amici

Alla fine della puntata di domenica, Maria De Filippi ha informato i telespettatori che a breve ci sarebbero stati gli esami di Wax e Rita, ma prima il pubblico in studio è stato fatto uscire per evitare che trapelassero troppe anticipazioni.

Oggi, lunedì 26 settembre, il daytime di Amici inizierà proprio con le esibizioni dei ragazzi a rischio e i successivi verdetti che Arisa e Alessandra Celentano hanno emesso.

Tra le opzioni che hanno i professori, ci sono: la riconferma della maglia, la sospensione fino ad una nuova verifica, la richiesta di una sfida con un talento esterno, la sostituzione immediata e l'eliminazione definitiva dal cast.

Visto che è passata soltanto una settimana dal debutto della ventiduesima edizione, è difficile pensare che le insegnanti di canto e ballo decidano di mandare a casa i talenti che loro stesse hanno voluto nella classe sette giorni prima: con molta probabilità, dunque, sia Rita che Wax torneranno al banco senza conseguenze per l'ultimo posto in classifica.

Il siparietto con Ramon, primo sospeso di Amici 22

La seconda putata di Amici ha fatto registrare un ottimo ascolto: il talent-show di Maria De Filippi , infatti, il 25 settembre ha ottenuto quasi il 24% di share.

I telespettatori stanno cominciando a conoscere i nuovi allievi della scuola, e a colpire tanti è stato il ballerino classico Ramon.

Il ragazzo è il primo talento ad essere stato sospeso dalla propria insegnante in questa edizione, e il motivo ha creato parecchio chiacchiericcio.

La maestra Celentano ha voluto punire il giovane per i look che ha sfoggiato in casetta durante la settimana, degli abbigliamenti a suo dire non consoni al programma.

Tra i due è nato un piacevole botta e risposta che ha divertito molto il pubblico, soprattutto quando l'alunno ha detto alla sua prof che secondo lui questo provvedimento era un po' "too much" (esagerato). La severa docente ha replicato col sorriso alla pacifica protesta del ragazzo, ma non ha cambiato idea e l'ha invitato a lasciare lo studio e a meditare sui rimproveri che gli ha fatto.