Sta creando parecchio chiacchiericcio l'errore che la produzione di Amici ha compiuto il 28 settembre: mentre in studio è in corso la registrazione della terza puntata, su Canale 5 è stato infatti trasmesso un daytime vecchio, per la precisione quello che era già stato proposto ai telespettatori lunedì scorso. Ironia dei fan sui social network per la gaffe degli addetti ai lavori, che si sono sbagliati nel mandare in onda il pomeridiano già trasmesso di due giorni fa.

Intanto è arrivato anche un tweet di scuse per l'accaduto da parte di Mediaset.

Aggiornamenti sulla programmazione di Amici

In queste ore i fan di Amici hanno fatto notare che il daytime che è andato in onda il 28 settembre è lo stesso di lunedì 26. Gli addetti ai lavori, dunque, si sono sbagliati e hanno trasmesso su Canale 5 il pomeridiano che il pubblico ha già visto due giorni fa, ovvero quello dedicato agli esami di Wax e Rita a porte chiuse.

Sui social network sono apparsi moltissimi commenti ironici sullo scivolone che ha fatto la produzione del talent-show, la maggior parte dei quali riferiti a chi ha commesso un errore così grossolano e assolutamente insolito.

"Non mi dire che si sono sbagliati a mandare in onda il daytime", "Di nuovo?", "Non ci credo, hanno sbagliato", "Ma perché stiamo rivedendo il daytime di lunedì?

", "Ma qualcuno alla Fascino o a Mediaset di sveglio c'è?", questi sono solo alcuni dei pareri pungenti che gli spettatori del talent-show hanno espresso in rete dopo essersi accorti di quello che stava succedendo in televisione.

Attorno alle ore 17 è arrivato un tweet di scuse per l'accaduto da parte di Mediaset: "Per un errore tecnico oggi è andata in onda la puntata di Amici già trasmessa lunedì scorso.

Canale5 si scusa con i suoi telespettatori".

Ripetizione inaspettata per gli spettatori di Amici

Gli spettatori di Amici, dunque, oggi pomeriggio hanno rivisto la stessa puntata pomeridiana di lunedì 26 settembre, quella dedicata agli esami per la riconferma della maglia di Rita e Wax, agli sfoghi dei due allievi in casetta e all'incontro tra Ramon e la maestra Celentano dopo la sospensione di domenica scorsa.

Insomma, chi ha guardato il daytime odierno del talent-show, già sapeva tutto quello che stava per essere trasmesso su Canale 5, anche perché è lo stesso di due giorni fa.

L'errore che hanno commesso gli addetti ai lavori, ha strappato un sorriso ai fan del programma, anche perché può capitare a tutti, ma a professionisti di questo livello non era mai successo ancora.

Attesa per i verdetti del terzo speciale di Amici

Intanto negli studi di Amici sta per concludersi la registrazione della puntata che andrà in onda domenica 2 ottobre. Maria De Filippi, infatti, oggi pomeriggio ha condotto il terzo speciale stagionale del suo format che quest'anno taglia il prestigioso traguardo delle 22 edizioni.

I professori sono stati chiamati a decidere se riconfermare o meno le maglie dei 19 ragazzi della classe: tra quelli più a rischio, spiccano i cantanti Wax e Andre, e la ballerina Rita.

Questi tre talenti sono stati criticati duramente dagli insegnanti Zerbi e Celentano sin dall'inizio, e non da escludere che a breve scelgano di metterli in sfida per far decidere ad un giudice esterno se meritano oppure no di far parte della scuola più famosa d'Italia.

Al momento, quando le riprese sono ancora in corso, è trapelata soltanto l'anticipazione sull'ospite musicale della giornata: Achille Lauro ha fatto promozione alla sua ultima canzone, che è anche la colonna sonora di una nuova serie televisiva.

A breve circoleranno tutti gli altri spoiler sull'appuntamento che sarà trasmesso su Canale 5 domenica prossima a partire dalle ore 14 e fino alle 16:30 circa, quando poi avverrà il passaggio di testimone con Verissimo di Silvia Toffanin.