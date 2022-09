Novità nella programmazione della ventiduesima edizione di Amici. La prima puntata sarà trasmessa in tv il 18 settembre ma, come è consuetudine da diversi anni, dovrebbe essere registrata con qualche giorno d'anticipo. La pagina che solitamente fornisce tutte le anticipazioni sul talent-show di Maria De Filippi, in queste ore fa sapere che le prime riprese sono previste per mercoledì 14 e non per giovedì 15 come si vociferava.

Aggiornamenti sul futuro di Amici

Il conto alla rovescia per l'inizio della nuova stagione di Amici, è ufficialmente partito.

In queste ore, infatti, sulle reti Mediaset sta passando il promo che conferma che la prima puntata andrà in onda domenica 18 settembre a partire dalle ore 14.

Maria De Filippi, dunque, si sta preparando a tornare con il suo talent-show in parte rinnovato rispetto al recente passato: soprattutto nel cast fisso, infatti, sono state apportate delle modifiche pensate per tenere sempre alta l'attenzione del pubblico a casa.

L'appuntamento d'esordio, però, non sarà in diretta: come sempre, la conduttrice riunirà professori e aspiranti alunni in studio qualche giorno prima rispetto al debutto su Canale 5.

Notizia recente, è che la prima registrazione stagionale del format Mediaset è stata anticipata di 24 ore: anziché giovedì 15, le riprese di Amici cominceranno mercoledì 14 settembre.

Attesa per la formazione della classe di Amici

Le anticipazioni della prima registrazione di Amici 22, faranno chiarezza su molti punti ancora incerti della nuova edizione.

I telespettatori, infatti, fremono dall'avere conferma sui sei professori che compongono la commissione interna 2022/2023 del popolare talent-show.

Ai riconfermati Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi, Alessandra Celentano e Raimondo Todaro, quest'anno si aggiungeranno la rientrante Arisa e l'esordiente Emanuel Lo.

Hanno lasciato definitivamente il cast fisso del programma Mediaset, Anna Pettinelli per il canto e Veronica Peparini per il ballo.

Il pubblico, però, non vede anche l'ora di conoscere i nuovi allievi della scuola, ovvero i ragazzi che hanno superato i casting estivi e che ora sono candidati ad un banco nella classe della ventiduesima edizione.

Tra i talenti che aspirano ad ottenere la maglia da titolare, ci sarebbe anche Mattia Zenzola, il ballerino di latinoamericano che pochi mesi fa ha dovuto lasciare il format per un infortunio e ora ha la possibilità di tornare.

Maria De Filippi prepara il ritorno di Amici

"La registrazione della prima puntata di Amici è anticipata al 14 settembre", si legge questo sui profili social ufficiali della pagina che per tutto l'anno fornisce spoiler dettagliati su tutto quello che accade negli studi del talent-show sia al pomeridiano che al serale.

I fan più curiosi, dunque, scopriranno i nomi dei nuovi allievi quattro giorni prima rispetto a chi attenderà la messa in onda su Canale 5: tra loro, inoltre, non è escluso possa esserci anche qualche volto già noto, come dei figli d'arte o l'ex Mattia Zenzola.

Maria De Filippi, comunque, a breve ufficializzerà anche tutte le novità che ha apportato al cast del suo storico format, a partire dai due nuovi professori ai quali ha affidato una cattedra.

Durante l'estate si è vociferato anche della possibilità che i nuovi talenti vengano affiancati da "tutor" o "motivatori", delle figure alle quali chiedere aiuto nei momenti di difficoltà. Per questo ruolo del tutto inedito, sono stati fatti i nomi di Achille Lauro, Chiara Ferragni, LDA e Nunzio Stancampiano, ma per ora questa resta un'indiscrezione che non ha ancora trovato riscontri nella realtà.