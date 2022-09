Domenica 2 ottobre andrà in onda la puntata di Amici che è stata registrata il 28 settembre, sulla quale sono già trapelate tantissime anticipazioni. Nessun allievo è stato eliminato, ma tre cantanti sono stati messi in sfida come provvedimento disciplinare. Niveo ha vinto e poi è stato sorpreso dal pubblico presente a dare molti abbracci a Rita durante le pause pubblicitarie. Buone notizie anche per i fan di Mattia Zenzola, che ha ricevuto i complimenti di Anbeta dopo un'esibizione che gli è valsa il secondo posto in classifica.

Aggiornamenti sulle ultime riprese di Amici

La terza puntata della nuova edizione di Amici ha regalato parecchi spunti di discussione a fan e curiosi.

Le anticipazioni che stanno circolando sul web dal tardo pomeriggio di mercoledì 28 settembre, fanno sapere che non ci sono state eliminazioni, ma molti allievi sono stati a rischio.

I professori hanno deciso di punire i cantanti della classe (tranne Aaron) perché sono stati sorpresi mentre uscivano dagli studi in momenti in cui non erano autorizzati a farlo. Per provvedimento disciplinare, dunque, due ragazzi sono stati messi in sfida immediata.

Niveo ha affrontato un talento esterno e l'ha battuto, mentre Piccolo G ha dovuto aspettare la fine delle riprese (la sua sfida si è svolta a porte chiuse, quindi non si conosce l'esito).

Restando in tema canto, il giudice Achille Lauro ha criticato la maggior parte degli alunni dicendo che devono crescere, avere più estro e non omologarsi nelle esibizioni che portano sul palco.

I verdetti sui ballerini di Amici

Anche i danzatori della classe si sono esibiti davanti ad giudice, che nella terza puntata è stata l'ex allieva Anbeta Toromani.

La popolare ballerina ha apprezzato soprattutto Ludovica (che ha ricevuto il voto più alto) e Mattia Zenzola, al quale ha fatto molti complimenti perché lo ha trovato cresciuto e migliorato rispetto all'anno scorso.

Tutti i ragazzi, anche la criticata Asia Bigolin, sono stati riconfermati dai propri professori, anche se qualcuno ha avuto da ridire su una particolare richiesta della maestra Celentano.

Ramon, infatti, ha contraddetto la sua insegnante dicendo che Ludovica doveva vestirsi come voleva e non in culotte come le era stato suggerito. Questa "protesta" è costata al giovane la sospensione della maglia da titolare per la seconda settimana consecutiva.

Non sono mancate le liti tra docenti: Alessandra ha discusso soprattutto con Emanuel Lo su Rita e sulle emozioni che ha trasmesso danzando su una sua coreografia.

Il gossip arriva negli studi di Amici

Tra le tante anticipazioni che sono trapelate sulla terza puntata domenicale di Amici 22, ce ne sono alcune legate al Gossip.

All'inizio della registrazione, ad esempio, Maria De Filippi ha mandato in onda un video sull'indagine che sta portando avanti per scovare l'identità del nuovo fidanzato della maestra Celentano.

La prof di danza classica, in settimana, ha postato la foto di un mazzo di rose rosse che un uomo misterioso le ha fatto recapitare, ma il suo nome non è ancora stato scoperto.

Chi ha partecipato alle riprese del 28 settembre, inoltre, ha raccontato che durante le pause pubblicitarie due allievi si avvicinavano spesso: Niveo e Rita, infatti, sono stati visti abbracciarsi ripetutamente, e questo non fa che alimentare le chiacchiere su un possibile flirt in corso.

Il cantante e la ballerina sono stati vicinissimi anche in un recente daytime, dove lui ha consolato lei con parole dolci, carezze a abbracci che hanno dato portato i fan a pensare che potrebbero essere proprio loro due la prima coppia di questa edizione.