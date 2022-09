Nella giornata di mercoledì 28 settembre si è svolta la registrazione della terza puntata di Amici, che verrà trasmessa sul piccolo schermo nel pomeriggio di domenica 2 ottobre. Durante le riprese ci sono state importanti novità e colpi di scena per gli allievi del talent show di Maria De Filippi. Tutti i cantanti, tranne Aaron, hanno avuto un provvedimento disciplinare, mentre a Ramon è stata sospesa ancora la maglia. Inoltre nessuno studente è stato eliminato. All'inizio della puntata è stato mandato in onda un filmato su Alessandra Celentano, in quanto Maria De Filippi e il suo staff stanno ancora cercando di capire chi sia il fidanzato "segreto" dell'insegnante di danza.

Achille Lauro e i Pinguini tattici nucleari sono stati gli ospiti musicali della puntata.

Amici, registrazione 28/9: provvedimento disciplinare per tutti i cantanti, tranne Aaron

Durante le riprese di Amici del 28 settembre, alcuni alunni della scuola di Canale 5 hanno ricevuto una brutta notizia. Tutti i cantanti del talent show, tranne Aaron, hanno avuto un provvedimento disciplinare. Le indiscrezioni trapelate in rete rivelano che la produzione del programma si è accorta che alcuni allievi sono usciti fuori dallo studio senza permesso, non rispettando così le regole. Pertanto lo staff di Maria De Filippi ha deciso di punire tutti i cantanti, tranne il neo diciottenne, facendogli fare una gara in cui l'ultimo in classifica sarebbe finito in sfida.

Amici, anticipazioni 2 ottobre: Ramon ha la maglia sospesa

Ramon non convince ancora. Come già accaduto in precedenza al ballerino di danza classica, allievo della maestra Alessandra Celentano, è stata nuovamente sospesa la maglia. Pare che il giovane sia andato contro una decisione della maestra Celentano, che ha chiesto a Ludovica di ballare in culotte.

All'insegnante non sarebbe piaciuta la presa di posizione del ballerino, per questo motivo gli avrebbe nuovamente sospeso la maglia.

Amici, prossima puntata: nessun allievo eliminato

Nel frattempo, durante le registrazioni di mercoledì 28 settembre, sono riprese le esibizioni dei cantanti e ballerini di Amici. Gli alunni del talent di Canale 5 hanno continuato a esibire il proprio talento nello studio del programma.

Le indiscrezioni delle riprese della puntata, che verrà trasmessa sul piccolo schermo nel pomeriggio di domenica 2 ottobre, rivelano che nessun allievo è stato eliminato. Pertanto tutti gli studenti della scuola continueranno a sognare di potere accedere al serale. Inoltre, all'inizio della puntata, verrà mostrato un filmato di Alessandra Celentano, e Maria De Filippi e gli altri membri del cast della trasmissione saranno ancora alla ricerca del misterioso fidanzato dell'insegnante di danza. Achille Lauro e i Pinguini tattici nucleari sono stati ospiti in studio.