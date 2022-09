Nel pomeriggio di domenica 18 settembre, su Canale 5, è andata in onda la prima puntata di Amici22.

Tra gli ex protagonisti del talent show che hanno pubblicato un messaggio su Instagram c'è stato anche Andreas Muller. L'attuale compagno di Veronica Peparini ha incoraggiato la coreografa romana a proseguire con il suo lavoro e ad accettare il cambiamento, visto che dopo 10 anni non ricoprirà più il ruolo di docente nella categoria "ballo" della trasmissione di Mediaset.

Il messaggio di Andreas a Veronica

Dopo 10 anni, Veronica Peparini non fa più parte del cast di Amici.

Il giorno dell'inizio del talent show, Andreas Muller ha postato sul proprio account social uno scatto della coreografa romana mentre si trovava in sala prove e rideva.

Nella didascalia, l'ex ballerino professionista del talent ha esordito: "Hai creato talenti, mostri e copie senza rendertene conto". Inoltre Muller ha ringraziato Veronica Peparini per aver sempre creduto nei suoi allievi: "Me in primis".

Poi Andreas ha aggiunto: "Quindi oggi ti dico, continua a fare il tuo lavoro con lo stesso sorriso che hai in questa foto perché a differenza di tanti altri forse me compreso, tu ami davvero questo lavoro a tal punto da non considerare luoghi e persone, tu lo ami a prescindere e sempre il tuo lavoro brillerà perché lo fai con il cuore".

L'incoraggiamento del ballerino Andreas Muller

Nella parte centrale della didascalia della foto, l'ex ballerino ha lanciato una stoccata verso chi avrebbe voltato le spalle a Peparini dopo aver ottenuto il successo: "Hai pugnale alle spalle e lec... intorno, ma porgi sempre loro un sorriso". Come spiegato da Andreas, lui non sarebbe mai riuscito ad avere un atteggiamento così pacato.

Tornando sull'inizio del talent show di Maria De Filippi, Muller ha affermato: "Scrivo questo perché con l'inizio di una nuova edizione di Amici, può farti strano non vederti lì e un incoraggiamento pubblico può far bene".

A tal proposito Muller ha ribadito alla compagna Veronica Peparini che il "cambiamento" può solo portare più esperienza a entrambi: "Pensa quanto altro hai ancora da dare e da fare".

Veronica Peparini fuori da Amici22

In occasione della prima puntata stagionale Veronica Peparini ha deciso di postare un messaggio rivolto alla nuova classe di Amici22: "In bocca al lupo". La coreografa romana si è augurata che anche quest'anno all'interno della scuola vinca il talento degli allievi, aggiungendo: "Grazie a tutti per la fiducia in questi 10 anni".

La produzione di Amici di Maria, quest'anno, ha deciso di lasciare fuori dal cast dei docenti appunto Veronica Peparini, ma anche Anna Pettinelli: al loro posto sono subentrati Emanuel Lo (per il ballo) e Arisa (per il canto).