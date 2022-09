Le anticipazioni delle nuove puntate turche di Terra Amara in onda prossimamente su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per un po' di eventi drammatici che avranno delle conseguenze a dir poco inaspettate.

Occhi puntati in primis su quello che sarà il durissimo scontro che avrà protagonisti Hunkar e Behice, il quale si concluderà in maniera a dir poco drammatica e tragica.

Spazio anche alle vicende del piccolo Adnan, il quale verrà "rapito" dal suo vero padre e tale situazione farà stare malissimo Zuleyha.

Yilmaz scopre di essere il padre di Adnan: anticipazioni turche Terra Amara

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti le nuove puntate turche di Terra Amara trasmesse nel corso delle prossime settimane in prima visione assoluta Mediaset, rivelano che per Zuleyha arriverà il momento di rivelare la verità sul vero padre di suo figlio Adnan.

La donna, per tutto questo tempo, ha mentito facendo credere a tutti che quel bambino fosse frutto del suo amore con Demir, ma questa non è la verità dei fatti.

E, le trame della soap opera turca di Canale 5, rivelano che alla fine confesserà a Yilmaz che è proprio lui il padre naturale di Adnan.

Un duro colpo per l'uomo che, un giorno, metterà in atto un piano che manderà in crisi la mamma del bambino.

Adnan viene 'rapito' dal padre, Zuileyha disperata: anticipazioni Terra Amara

Le anticipazioni di Terra Amara rivelano che Yilmaz deciderà di "rapire" il piccolo Adnan: il suo scopo sarà quello di portarlo via per un po' di tempo ma, nel momento in cui verrà smascherato tornerà sui suoi passi e accetterà di trascorrere solo un po' di ore in compagnia del figlio.

Intanto, però, Zuleyha sarà a dir poco disperata e affranta per questa situazione, dato che la donna temerà di aver perso per sempre suo figlio e che Yilmaz la stia punendo per avergli mentito per tutto questo tempo.

Alla fine, però, tutto si risolverà nel migliore dei modi e il bambino potrà tornare di nuovo tra le braccia della sua amata mamma.

Eppure, i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni delle nuove puntate turche di Terra Amara rivelano che ci sarà spazio anche per un acceso duello tra Behice e Hunkar.

La morte di Hunkar: anticipazioni turche Terra Amara

Le due nemiche si ritroveranno protagoniste di un durissimo faccia a faccia, al termine del quale Behice tirerà fuori un pugnale e colpirà a morte la mamma di Demir.

Hunkar morirà sul colpo e verrà ritrovata solo a distanza di ore. Alla villa, infatti, tutti i dipendenti cominceranno a preoccuparsi per la sparizione della donna, assente da troppo tempo.

A destare sospetti sarà il ritrovamento della sciarpa che indossava la donna prima della sparizione: immediata la reazione di Demir che, a quel punto, deciderà di mettersi all'opera per cercare sua mamma.

Sarà proprio il ricco imprenditore a ritrovare il cadavere di sua mamma Hunkar e a prendere coscienza del fatto che la donna è stata brutalmente uccisa e lasciata morire.