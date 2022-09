Cosa succederà nelle puntate di Uomini e donne di settembre 2022? Le anticipazioni sul programma dei sentimenti di Maria De Filippi rivelano che ci sarà spazio per il ritorno di alcuni volti storici del trono over, pronti a tener banco all'interno dello studio del dating show Mediaset con le loro tormentate vicende sentimentali.

Tra i ritorni, che non passeranno inosservati, spiccano quelli di Ida e Riccardo, i quali saranno pronti a intraprendere entrambi due strade differenti.

Ci sarà anche l'arrivo dei nuovi tronisti e tra questi spicca la presenza di Federica Aversano.

Ida e Riccardo voltano pagina: anticipazioni Uomini e donne settembre

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne di settembre 2022 rivelano che al centro dell'attenzione ci saranno in primis le vicende del trono over.

Ida e Riccardo, dopo l'addio al termine della passata stagione, non riprenderanno in mano le redini del loro rapporto e si diranno pronti a voltare pagina, pur senza lanciarsi frecciatine in studio.

Il colpo di scena, però, sarà dettato dalla presenza della nuova tronista: Federica Aversano, volto già noto al pubblico del programma Mediaset, dato che è stata tra le corteggiatrici di Matteo Ranieri.

Riccardo si dichiara per Federica: anticipazioni Uomini e donne settembre

Federica Aversano attirerà subito l'attenzione di Riccardo Guarnieri: le anticipazioni di queste nuove puntate del dating show di Maria De Filippi rivelano che il cavaliere deciderà di dichiararsi, confermando ancora una volta di provare un interesse nei suoi confronti.

I due saranno anche protagonisti di un ballo in studio, al termine del quale Federica non nasconderà di avere dei dubbi sul conto dell'ex fidanzato di Ida Platano, proprio per il modo in cui l'ha trattata al termine della loro tormentata storia d'amore.

Ida ci riprova con Alessandro, Armando furioso: anticipazioni Uomini e donne

Novità in arrivo anche per Ida Platano che, contrariamente a tutte le aspettative, andrà a ripescare nel suo passato sentimentale.

Le anticipazioni di Uomini e donne di settembre rivelano che la dama siciliana deciderà di concedere una seconda chance ad Alessandro, tra i suoi ex pretendenti in studio.

Tra i due scatterà anche un bacio in esterna e proprio questo gesto scatenerà l'ira in studio di Armando Incarnato. Il cavaliere napoletano non si farà problemi a bacchettare Ida Platano

Una sorta di scenata di gelosia da parte di Armando nei confronti della sua ex Ida: il cavaliere napoletano si riscoprirà innamorato della dama siciliana?

Spazio anche alle nuove vicende di Gemma che, già nel corso delle prime puntate di settembre, avrà la possibilità di uscire in esterna con un nuovo cavaliere.