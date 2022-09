Mercoledì 31 agosto 2022 è ufficialmente partita la 79^ edizione della Mostra del Cinema di Venezia, manifestazione in cui sono ospiti diversi vip, tra cui attori, registi e influencer. A sfilare sul tappeto rosso, sono presenti anche Beatrice Valli e il marito ed ex tronista Marco Fantini. L'influencer è stata invitata all'evento poiché è impegnata a lavorare come testimonial per numerose marche d'abbigliamento. Nonostante ciò, Beatrice Valli ha fatto sapere di essere stata spesso criticata negli anni dagli haters, che vedrebbero inutile la sua presenza al festival.

L'influencer ha poi voluto replicare per le rime ai leoni da tastiera, facendo chiarezza sul suo ruolo e chiedendo di essere rispettata.

Lo sfogo di Beatrice Valli contro i leoni da tastiera

"So già che inizieranno a scrivermi le solite persone che ormai conosco e mi insultano" ha esordito così Beatrice Valli, sfogandosi contro gli hater sui social prima di partire per il Festival del Cinema di Venezia 2022. "Perché invitano questa gente?". Non vi dovete nemmeno permettere di usare certe parole e termini" ha poi continuato la modella e influencer emiliana classe 1995, facendo riferimento ai leoni da tastiera che criticherebbero la sua presenza sul red carpet di Venezia. "Si tratta di lavoro. Però come sapete negli ultimi anni, il mondo è anche cambiato" ha inoltre aggiunto Beatrice Valli, spiegando che gli ospiti della mostra internazionale d'arte cinematografica non sarebbero solo volti del grande schermo.

"Spero davvero che lo abbiate capito" ha infine chiosato l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne nel suo sfogo, sperando di non trovare sui social più dure critiche inerenti alla sua partecipazione al festival.

Il look dell'ex corteggiatrice Valli e il marito Fantini a Venezia 79

Beatrice Valli ha percorso il suo red carpet al Festival del Cinema di Venezia 2022, indossando un lungo abito nero con paillettes, firmato Pinko.

Le particolarità del vestito dell'influencer e dell'ex corteggiatrice emiliana sono lo strascico scenografico e i tagli circolari all'altezza del decolleté e dei fianchi per rendere la figura molto seducente. Beatrice Valli ha indossato per l'occasione dei gioielli firmati Chopard, tra cui un anello in diamanti abbinato a degli orecchini pendenti.

Suo marito Marco Fantini invece ha puntato su un intramontabile classico: un elegante smoking nero. Alla coppia non sono mancati i complimenti dei fan, tra cui: "Bea il nero è una sorpresa, non me lo aspettavo. Ma ti sta benissimo anche questo. Va beh Marco è sempre magistrale, si sa. Ogni anno non vi smentite mai. Finezza, bellezza, semplicità. Sempre i migliori".