Nuove scoppiettanti puntate di Beautiful sono in arrivo. Nelle puntate dal 12 al 18 settembre, la situazione alla Forrester Creations è parecchio tesa da quando tutti hanno scoperto che Quinn ha avuto una tresca con Carter. Eric, ormai esausto delle continue mancanze di rispetto da parte di Quinn, non ne vorrà più sapere della donna. Bill, invece, deciderà di perdonare Carter. Brooke coglierà la palla al balzo per chiede a Ridge di diventare co-ceo dell'azienda, ma lo stilista non ne vedrà il motivo.

Spoiler Beautiful al 18 settembre: Quinn e Carter di nuovo vicini

Eric non vedrà l'ora di eliminare dalla sua vita Quinn. L'uomo vorrà fare fuori sua moglie, oltre che dalla sua vita personale, anche dall'azienda. Eric darà a Carter il compito di occuparsi del suo divorzio e della sezione gioielli dell'azienda. Walton, che nel frattempo ha iniziato a provare dei sentimenti per Quinn, cercherà di trovare un modo per salvare la donna, dicendo a Eric che Forrester Jewellery porta molti introiti e che sarebbe consono lasciar continuare il lavoro a quella che diventerà la sua ex moglie. Fuller non avrà più un ufficio in azienda, ma proseguirà a lavorare da casa.

Questa situazione porterà Carter e Quinn a incontrarsi più e più volte, e a cedere alla passione, nonostante si erano ripromessi di stare lontano l'uno dall'altra.

Le cose tra i due sembreranno andare ben oltre, dato che entrambi arriveranno a dichiararsi di provare dei sentimenti forti. Nel frattempo Paris otterrà l'ammirazione di Finn e Steffy, che decideranno di dare ospitalità alla donna fino a quando non troverà una sistemazione. Paris infatti, ci saprà fare con i bambini e questo piacerà molto ai neo genitori.

Anticipazioni Beautiful dal 12 al 18 settembre: Steffy e Finn vicini alle nozze

Steffy Forrester sarà sempre più convinta di voler convolare a nozze con Finn, ma prima vorrà conoscere i genitori del padre di suo figlio. Il medico, però, non sarà per niente convinto di presentare la sua famiglia alla sua donna, lasciandole intuire di voler nascondere qualcosa.

Grazie all'intervento di Ridge, Steffy sorvolerà su questo particolare e deciderà di sposare comunque Finn.

Brooke sarà intenta a ottenere un nuovo ruolo nell'azienda, quello di co-ceo, e ne parlerà con Ridge. Wyatt sarà giù di tono per la rottura tra sua madre ed Eric. Il ragazzo inizierà a sospettare che Quinn gli stia nascondendo qualcosa. Wyatt capirà dopo un po' che sua madre potrebbe essersi veramente innamorata di Carter. La scoperta per lui non sarà per nulla piacevole e servirà l'intervento di Flo per far capire al ragazzo che anche sua madre ha il diritto di essere felice e che se le cose con Eric non funzionavano più.