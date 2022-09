Arrivano interessanti colpi di scena nelle puntate di Beautiful trasmesse su Canale 5 dal 19 al 24 settembre. Le trame della soap rivelano che Brooke sarà in ansia per Eric dopo che Quinn tenterà l'ennesimo approccio, mentre Finn sarà a disagio con Steffy, visto che la sua futura moglie è ancora all'oscuro del suo segreto.

Beautiful: Steffy all'oscuro del segreto di Finn

Le anticipazioni di Beautiful relative alle puntate in onda dal 19 al 23 settembre su Canale 5, raccontano che Steffy sarà entusiasta di sposare Finn, che ha acconsentito a farle conoscere i suoi genitori.

Tuttavia, il giovane medico sarà in grave difficoltà, in quanto non ha ancora trovato il coraggio di rivelare a Steffy il suo segreto che tanto lo tormenta.

Nel frattempo, Ridge e Brooke parlano di Finn e anche loro vorrebbero saperne di più sui suoi genitori. Ma ecco che Steffy sorprende tutti, comunicando di essere pronta a fissare la data delle nozze.

Finn, appresa la decisione di Steffy, è al settimo cielo ma nel suo viso cala un'ombra di malinconia quando la giovane Forrester gli dice di non vedere l'ora di conoscere i suoi genitori. Il bel medico non può più prendere tempo.

Quinn torna di nuovo da Eric

Nelle nuove puntate settimanali di Beautiful, Eric riceve finalmente le carte per il divorzio e chiama Carter.

Ridge e Brooke sono nel suo ufficio, quando improvvisamente arriva Quinn, che li prega di lasciarla qualche minuto sola con Forrester.

Anche se a malincuore, Ridge e Brooke escono dall'ufficio, lasciando soli Eric e Quinn. Anche Carter è sorpreso e, ovviamente, geloso. Quinn mette al corrente Eric di aver apprezzato il fatto di aver salvato la sua linea di gioielli.

Brooke non è affatto d'accordo con questa decisione, in quanto vuole che Eric tagli completamente i ponti con Quinn, che l'ha tradito nel peggiore dei modi.

Ma ciò che colpirà di più Eric sarà ciò che gli comunicherà Quinn: non ha assunto nessun avvocato che la difenda nella causa di separazione. Che cosa significa?

Brooke è preoccupata per Eric

Carter si trova tra due fuochi: da una parte deve aiutare Eric con il divorzio e dall'altra prova un'attrazione irrefrenabile per Quinn. Non sarà facile per lui essere neutrale. Del resto, anche Quinn sembra non riuscire a stargli lontano, nonostante i suoi 'buoni' propositi.

Brooke, venuta a sapere che Quinn ha rinunciato alla difesa, intuisce che c'è qualcosa di strano e inizia a temere che Eric ceda per l'ennesima volta alle sue lusinghe. E così, la bella Logan, prometterà a sé stessa che ciò non accada. Ce la farà? Non resta che attendere le prossime anticipazioni della soap per scoprire come si evolveranno le trame.