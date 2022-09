Arrivano le nuove anticipazioni americane di Beautiful, con Steffy Forrester (Jacqueline MacInnes Wood) decisa a distruggere Brooke Logan (Katherine Kelly Lang) in maniera del tutto improvvisa e inaspettata. Fino a ora, la giovane Forrester non aveva mai mostrato astio nei confronti della moglie di suo padre, che cosa le farà cambiare idea?

A quanto pare, Steffy farà di tutto - usando anche mezzi non proprio leciti - per distruggere il matrimonio di Ridge e Brooke e, dal momento che nessuno sospetterà di lei, potrà agire in tutta tranquillità.

Steffy si comporta in modo inquietante: Beautiful anticipazioni americane

Nelle nuove puntate Usa di Beautiful, Steffy inizierà a comportarsi in maniera piuttosto strana, destando parecchia preoccupazione nel marito John Finnegan (Tanner Novlan). In particolare, la giovane Forrester inizierà a manifestare una costante rabbia nei confronti di Brooke, anche se ingiustificata.

Finn crederà che si tratti di un periodo passeggero, ma così non sarà. Steffy inizierà, infatti, a macchinare un piano per fare in modo che Ridge lasci Brooke.

La situazione si è complicata di molto dopo il riavvicinamento tra Ridge e Taylor, conseguente alla fine dell'incubo che ha riguardato la finta morte di Finn. La cosa di certo non è sfuggita a Brooke che, tuttavia, ha chiuso un occhio cercando di portare avanti la sua lunga relazione con Forrester.

Ma non sa che a rovinarle i piani c'è una persona della quale si fida, ovvero Steffy.

Taylor e Steffy alleate contro Brooke

Steffy ama suo padre e vorrebbe il meglio per lui. Fino a ora era contenta di vederlo felice al fianco di Brooke, ma il ritorno di mamma Taylor ha cambiato tutto. In fondo, come dimenticare di essere cresciuta con loro, i genitori che le hanno dato tanto amore?

Non è stato facile per lei accettare la separazione e, soprattutto, un'altra donna al fianco di suo padre. Il tempo e la rassegnazione hanno fatto la loro parte, ma ora potrebbe di nuovo riavere la sua famiglia.

Brooke, che di certo non è una donna ingenua, ha capito che Taylor e Steffy vogliono rovinare il suo matrimonio ma non sa come fare per proteggersi da entrambe.

Sa bene che Ridge è vulnerabile e che la sua ex moglie conta ancora molto per lui. Ma attenzione, perché gli spoiler di Beautiful svelano che la tenace Logan non si farà mettere i piedi in testa con così tanta facilità.

Steffy rovina una cena romantica tra Ridge e Brooke

Stando alle anticipazioni americane di Beautiful, al contrario di Taylor, Brooke cercherà di tenere fuori da questa battaglia per il cuore di Ridge Hope, che già tanto ha sofferto.

Nei prossimi episodi Steffy inizierà a mettere in atto il suo piano per fare separare suo padre da Brooke, rovinando una loro cena romantica e facendo sembrare il tutto un banale incidente.

La sua mossa sarà vincente, dato che Ridge si interrogherà riguardo i suoi reali sentimenti verso Taylor, che occupa ancora un grande posto nel suo cuore.