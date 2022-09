Don Diamont è stato intervistato nei giorni scorsi dal settimanale "Nuovo Tv" e ha parlato del proprio personaggio in Beautiful e della sua vita privata.

L'attore americano interpreta Bill Spencer, nella soap opera americana Beautiful dal 2009 ed è felicemente sposato con Cindy Ambuehl dal 2012. L'uomo ha sei figli: i gemelli Davis e Anton, nati dal suo attuale matrimonio e Lauren, Sasha, Alexander e Luca, avuti dalle precedenti nozze con la designer Rachel Braun, dalla quale si è separato nel 2002. Diamont, inoltre, si occupa anche di suo nipote Drew, dopo la scomparsa di sua sorella.

Don Diamont: 'Nella vita bisogna essere leader'

Don Diamont ha confessato di essersi preso cura anche del figlio di sua sorella, scomparsa qualche anno fa: "Dopo la sua morte, mio nipote Drew aveva bisogno d'aiuto. Io e Cindy non abbiamo esitato ad accoglierlo a casa nostra. Avevamo già sei ragazzi e uno in più non sarebbe stato affatto un problema per noi". Riguardo il futuro dei suoi figli l'attore ha dichiarato: "Invece di concentrarci sulle preoccupazioni, noi padri dovremmo pensare a crescere giovani uomini con una buona autostima, che siano in grado di affrontare la vita con positività e resilienza (...) Ho capito con l'esperienza che lamentarsi e crogiolarsi nei propri problemi non serve.

Nella vita bisogna essere leader".

Diamont: 'Ho perso mio padre e mio fratello a circa un anno di distanza'

Don Diamont, sempre durante l'intervista, ha raccontato che in passato ha dovuto affrontare un momento molto difficile e ha confessato: "Ho perso mio padre e mio fratello a circa un anno di distanza, quando avevo appena compiuto vent'anni.

È stato brutale. Erano i miei migliori amici e il punto di riferimento maschile della mia famiglia". L'attore americano ha spiegato che, per andare avanti, ha cercato di concentrarsi su quanto fosse stato fortunato ad averli avuti vicino e ad aver fatto tante cose belle, insieme a loro.

In merito a questo ha dichiarato: "Non è stato facile, ma questa è la scelta che ho fatto.

Diventare padre, dopo due perdite così dolorose, è stato senza dubbio il più grande dono che la vita potesse farmi in quel momento".

Anticipazioni Beautiful, Diamont: 'Bill non lascerà che Liam butti via la sua vita'

L'attore americano ha speso delle bellissime parole anche riguardo a sua moglie Cindy e al rapporto che li unisce ormai da anni: "Quando ho incontrato mia moglie ho sentito una sintonia che non avevo mai provato prima. La cosa bella è che oggi, a distanza di anni, continuo a sentirla. Cindy è una bellissima donna, ma lo è altrettanto la sua anima. Averla al mio fianco mi fa sentire l'uomo più fortunato del mondo".

Alla fine dell'intervista, Don Diamont ha regalato alcune anticipazioni riguardo le future avventure del suo personaggio nella soap opera Beautiful e ha confessato: "Bill farà tutto il necessario per proteggere suo figlio. Di certo non lascerà che Liam butti via la sua vita per seguire un personaggio degenere come Vinny".