Diverse colpi di scena avverranno in occasione delle nuove puntate di Beautiful, in programma ad inizio settembre negli Usa.

Le trame della soap opera rivelano che le sorelle Logan, capeggiate da Brooke, inizieranno a dare battaglia ai Forrester per ottenere l'affido di Douglas, di cui sono protagonisti Thomas e Hope.

Beautiful: Hope decisa a portare Douglas a casa

Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le puntate americane in onda da lunedì 5 a venerdì 9 settembre sulla Cbs rivelano che Liam darà alcuni importanti consigli a Hope (Annika Noelle) su come gestire Thomas, con il quale è protagonista di una feroce battaglia per la custodia di Douglas.

Spencer jr, infatti, avviserà sua moglie che il giovane stilista potrebbe usare suo figlio per manipolarti. A tal proposito, il fratello di Wyatt si preoccuperà ancora di più quando Logan accetterà l'invito di cenare alla villa di Eric insieme alla famiglia Forrester. Liam (Scott Clifton), a questo punto, consiglierà a sua moglie di non partecipare, sebbene invano. Hope, infatti, sembrerà decisa a riprendersi Douglas, sebbene abbia visto con i suoi occhi come stia bene a casa di Eric. Per questo motivo, la ragazza potrebbe avere dei ripensamenti a portare via suo figlio adottivo da lì.

Brooke crede che Taylor, Steffy e Thomas stiano complottando contro le Logan

Nelle puntate statunitensi di Beautiful, Brooke (Katherine Kelly Lang) rivelerà al genero di credere che Taylor, Steffy e Thomas stiano complottando contro le Logan.

Inoltre la donna dirà di sospettare che la sua rivale stia usando Douglas per mettersi tra lei e Ridge. Qualche ora più tardi, Spencer jr rimarrà senza parole quando sua moglie tornerà dalla cena alla villa senza Douglas.

La donna, a questo punto, spiegherà al marito di non aver voluto rovinare la serata a suo figlio, visto che si stava divertendo da Eric.

Una rivelazione che porterà il figlio di Bill a chiedere a Logan se ha intenzione di rinunciare alla sua lotta per le disposizioni abitative di Douglas.

Brooke, Katie e Donna unite contro i Forrester

Ridge (Thorsten Kaye), invece, verrà colto alla sprovvista quando Taylor e Brooke gli chiederanno di schierarsi. Le due rivali, infatti, faranno pressioni allo stilista affinché scelta con chi pensa Douglas debba vivere a tempo pieno.

In seguito, Logan riceverà la visita delle sue sorelle. In questo frangente, la madre di Hope informerà Katie (Heather Tom) e Donna che i Forrester stanno cercando di distruggere le Logan e per questo devono reagire.

Alla fine, l'amata di Eric dirà a Brooke che la sosterrà in questa battaglia, sebbene le consigli di combattere anche per suo marito.