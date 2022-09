Tante novità saranno al centro delle nuove puntate di Beautiful in programma a fine settembre negli Usa.

Le trame dello sceneggiato rivelano che Sheila Carter avrà intenzione di vedere a tutti i costi Finn e Hayes. Thomas Forrester, invece, dimostrerà di non aver dimenticato Hope Logan (Annika Noelle).

Beautiful: Sheila vuole rivedere Finn e Hayes

Le anticipazioni di Beautiful, inerenti alle nuove puntate trasmesse attualmente negli Usa rivelano che Deacon si troverà in difficoltà, mentre cercherà di gestire i colpi di testa di Sheila. Difatti quest'ultima chiederà con insistenza di poter recarsi alla casa sulla scogliera per poter dare una sbirciatina a Finn e Hayes.

Per questo motivo, Sharpe cercherà di mettere freno i folli propositi della criminale.

Brooke, intanto, avrà intenzione di organizzare una cena a lume di candela a Ridge per rinnovare il suo amore per lui. Un piano che tuttavia sarà sabotato da Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), in quanto vuole che suo padre stia tra le braccia di Taylor.

Grande sintonia tra Bill e Li

Nelle puntate americane di Beautiful, trasmesse nel 2023 in Italia, Ridge pretenderà che i figli non si intromettano nella sua vita privata. Per questo motivo, l'uomo prenderà le difese della moglie quando Thomas inizierà a remare contro di lei, aggiungendo di nutrire ancora dei sentimenti forti per lei. Il signor Forrester, quindi, chiederà a suo figlio di portare rispetto alla matrigna.

Wyatt e Liam (Scott Clifton), invece, rimarranno sbigottiti quando Bill li informerà della scenata di gelosia di Ridge (Thorsten Kaye) nei riguardi di Brooke. Una rivelazione, che porterà il marito di Hope a temere per le nozze della suocera.

In seguito, il magnate troverà Li seduta da sola al Giardino, tanto da decidere di farle compagnia.

In questo frangente, i due dimostreranno di avere una grande sintonia, presagendo la nascita di una nuova storia d'amore.

Thomas prova ancora dei sentimenti per Hope

Hope, nel frattempo, si scaglierà come una furia contro Thomas, reo di aver aiutato sua sorella a rovinare l'appuntamento di Brooke e Ridge. In questa occasione la fanciulla gli dirà che non deve mettere lo zampino nella vita di sua madre, apparendo visibilmente arrabbiata, essendo già provata dalla battaglia per la custodia di Douglas.

In seguito Thomas dovrà affrontare l'ira della signora Logan, il quale lo accuserà di approfittarsi del bambino per tenere in pugno Hope. In questo frangente si scoprirà che il giovane Forrester prova ancora dei forti sentimenti per l'ex moglie.