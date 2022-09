Belen Rodriguez è stata sempre una donna che ha espresso i suoi pensieri in maniera trasparente. La showgirl ha voluto raccontare come vive le critiche subite sui social, decidendo di ammonire tutti coloro che utilizzano questi potenti mezzi di comunicazione per bullismo. Non occorrono presentazioni per l'argentina che ha conquistato l'Italia divenendo anche protagonista di tanti Gossip e, di recente, la presentatrice è ritornata al centro dell'attenzione mediatica a causa del ritorno di fiamma con Stefano De Martino, da cui ha avuto il primo figlio Santiago.

Belen ha anche un'altra figlia, Luna Marì nata dalla relazione terminata con l'hair stylist Antonino Spinalbese.

Belen Rodriguez, critiche social per il ritorno con Stefano

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono riusciti a ritrovare una nuova armonia e riescono a vivere bene nella loro famiglia allargata dove è presente anche Luna Marì. Ciononostante sui social non tutti hanno gradito il ritorno di fiamma per la coppia composta dall'argentina e dal ballerino. Non sono mancati gli insulti e le critiche nei riguardi della presentatrice. E così, la showgirl, in occasione dell'evento organizzato dal Corriere della Sera, è stata interrogata proprio sul fenomeno riguardante il bullismo sui social.

Belen ha rivelato di aver trovato un nuovo equilibrio. L'argentina non ha intenzione di prendere in considerazione le critiche che ritiene non costruttive e vuote. Rodriguez ha spiegato come gestisce le critiche degli hater: "Se sono meschine, ti stai facendo del male a te stesso, sei chiuso in una stanza a criticare, con conseguenze terribili".

D'altra parte, la presentatrice ha sottolineato che tutti riescono a farlo.

Il messaggio di Belen Rodriguez

Belen Rodriguez, interpellata sul delicato tema del bullismo sui social ha evidenziato che vi sono state delle ragazzine arrivate, addirittura, a togliersi la vita a causa di un messaggio ricevuto. Secondo la showgirl argentina l'insulto non rappresenta la sconfitta di nessuno ma può essere l'inizio della propria forza se lo si utilizza bene.

Inoltre, Belen Rodriguez ha analizzato il ruolo ricoperto dalla donna sui vari social. Secondo la 37enne viene sempre etichettata come un elemento fragile pronto a cadere. Infatti a parere dell'argentina è alla donna che si guarda nelle situazioni delicate quasi come se ci si attendesse di vederla fallire a causa della emotività. Infine, la conduttrice di Buenos Aires ha detto su tutti coloro che perdono il proprio tempo a criticare quanto succede agli altri: "Nessuno può giudicare se non sta dentro le scarpe di quel qualcuno", ha affermato con convinzione la presentatrice.