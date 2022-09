Manuel Bortuzzo ha ritrovato il sorriso al fianco di Angelica Benevieri. Secondo la famiglia del nuotatore, la nuova fidanzata sarebbe la ragazza ideale ma a quanto pare, però, i fan non sembrano pensarla tutti allo stesso modo. Su Twitter, i seguaci di Lulù Selassié (ex fidanzata di Manuel) si sono scagliati contro Angelica. Il motivo? In passato, la ragazza ha postato sul proprio account social un video in cui faceva ironia sulla disabilità.

L'episodio del passato

La favola d'amore tra Manuel e Angelica prosegue a gonfie vele. Dopo i rumor delle precedenti settimane, la coppia ha deciso di uscire allo scoperto.

Tuttavia, la nuova ragazza di Bortuzzo sembra non convincere proprio tutti. Su Twitter, Benevieri è stata investita da una vera e propria polemica. Sull'account Tik Tok di Angelica, alcuni utenti hanno trovato un video del passato in cui la ragazza ironizza sulla disabilità. Nel video finito al centro della diatriba, c'è la giovane influencer che entra in un bagno per disabili. Al momento di uscire, Benevieri ha iniziato a camminare male e gesticolare.

Il commento di alcuni utenti

Il gesto di Angelica Benevieri sta spaccando l'opinione pubblica. Se da un lato c'è chi ha giustificato l'episodio parlando di "errore di gioventù", dall'altro c'è chi ha sostenuto che una cosa del genere non è mai bella da vedere.

Un utente, su Twitter, ha precisato che non si tratta di una questione di età ma di educazione e mancanza di empatia verso le persone disabili. Un altro utente invece, ha tirato in ballo la famiglia di Manuel Bortuzzo. L'utente in questione si è domandato come reagirà la famiglia, visto che la precedente fidanzata dello sportivo è stata criticata per molto meno.

A detta di alcuni, Angelica Benevieri sarebbe fidanzata con Manuel Bortuzzo solo ed esclusivamente per visibilità. Al momento né la diretta interessata né l'ex concorrente del Grande Fratello Vip 6 hanno commentato le polemiche nate sul web.

Angelica e Manuel felici

Manuel Bortuzzo ha conosciuto Lulù Selassié all'interno del GFVip 6.

In principio, lo sportivo non aveva alcuna voglia di intraprendere una relazione con la Principessa. Successivamente ha cambiato idea, ma terminata l'esperienza al reality show la coppia è durata solamente un mese.

La famiglia di Manuel non ha mai accettato la relazione, poiché considerava Lulù poco affine allo sportivo. Oggi, Manuel ha ritrovato il sorriso al fianco della famosissima tiktoker Angelica Benevieri: la coppia sembra essere felice e spensierata. La stessa famiglia Bortuzzo ha accolto volentieri la ragazza.