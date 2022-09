Cambio programmazione in casa Rai per la giornata di oggi, lunedì 26 settembre. Il palinsesto della rete ammiraglia subirà delle modifiche nel corso del pomeriggio per lasciare spazio all'informazione incentrata sui risultati delle elezioni politiche 2022.

In un primo momento si era parlato di una possibile cancellazione per la soap opera Il Paradiso delle signore 7 dalla fascia del daytime pomeridiano ma, alla fine, non sarà più così.

Stop per Oggi è un altro giorno al pomeriggio: cambio programmazione Rai 26 settembre

Nel dettaglio, il cambio programmazione Rai di questo lunedì 26 settembre 2022 si verificherà nel corso della prima parte del pomeriggio, quando alle 14:00 non ci sarà il consueto appuntamento con Oggi è un altro giorno.

Il talk show condotto da Serena Bortone non aprirà il pomeriggio della rete ammiraglia, dato che subito dopo l'edizione di pranzo del Tg 1 ci sarà spazio per un'altra edizione speciale del telegiornale.

Il notiziario diretto da Monica Maggioni andrà in onda in versione speciale anche nella fascia oraria che va dalle 14 alle 16, per commentare in diretta i risultati ufficiali e definitivi di queste elezioni politiche 2022. Oggi è un altro giorno, invece, tornerà in onda il 27 settembre.

Il Paradiso delle signore 7 non si ferma al pomeriggio: cambio programmazione Rai 26 settembre

Tuttavia, lo speciale del Tg 1 dedicato alle elezioni non occuperà ulteriormente la fascia del primo pomeriggio di Canale 5.

Alle 16:05, infatti, contrariamente a quanto si era vociferato in un primo momento, ci sarà l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 7 in daytime.

La soap opera con Roberto Farnesi e Vanessa Gravina sarà regolarmente in onda anche questo lunedì 26 settembre, nella consueta fascia oraria del primo pomeriggio.

In un primo momento si era parlato di una possibile cancellazione della soap opera dalla fascia del primo pomeriggio di questo lunedì, per lasciare spazio alla messa in onda di eventuali speciali del Tg 1, ma così non sarà.

La Rai conferma l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 7 in daytime

La Rai, infatti, ha preferito non rinunciare all'appuntamento di successo con la soap opera che, in queste prime settimane di messa in onda in prima visione assoluta, è subito partita con ottimi ascolti, riuscendo a toccare fin dal primo momento il 20% di share.

Numeri più che soddisfacenti in grado di trainare al meglio la fascia del primo pomeriggio di Rai 1, assicurando un'ottima media di spettatori anche al programma che segue, ossia La vita in diretta presentata da Alberto Matano.

Gli appassionati de Il Paradiso delle signore 7, collegandosi alle 16 su Rai 1 troveranno in onda regolarmente il nuovo episodio della soap opera in prima visione assoluta.

I Fatti Vostri si accorciano nel mattino di Rai 2: cambio programmazione 26 settembre

Cambiamenti anche nella fascia del mattino di Rai 2, dove alle ore 10 è previsto un lungo speciale del Tg 2 dedicato sempre alle elezioni politiche 2022, che toglierà spazio alla programmazione del talk show I Fatti Vostri.

Il programma condotto con successo da Salvo Sottile e Anna Falchi, questo lunedì mattina andrà in onda in versione ridotta dato che l'orario di inizio è fissato alle ore 12 e non in quello consueto delle 11:15.

La programmazione dei Fatti Vostri tornerà ad essere quella abituale a partire dal 27 settembre, quando il programma tornerà in onda nella sua storica fascia oraria, dove tutti i giorni intrattiene una media di circa 800 mila spettatori toccando l'8-9% di share.

In prime time speciale Presa Diretta sulle elezioni politiche su Rai 3

In prime time su Rai 3, invece, andrà in onda uno speciale del programma di inchieste Presa Diretta condotto da Riccardo Iacona che tornerà a fare il punto sui risultati delle elezioni mentre in seconda serata, su Rai 1, la linea passerà a Bruno Vespa per una puntata speciale del suo talk show Porta a Porta.

L'approfondimento politico, inoltre, sarà assicurato 24 ore su 24 sul canale Rai News che continuerà a seguire la tornata elettorale per tutta la giornata del 26 settembre, fino all'arrivo dei risultati definitivi per Camera e Senato.

Nella giornata del 27 settembre, invece, la programmazione delle varie reti Rai tornerà ad essere quella usuale e l'approfondimento politico tornerà nelle mani di Agorà nella fascia del mattino di Rai 3.

Su Rai 1, invece, nella prima parte del pomeriggio sarà nuovamente Serena Bortone ad occuparsi di informazione politica nel suo programma che precede l'appuntamento con la soap Il Paradiso delle signore 7 in daytime.