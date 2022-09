Cambio programmazione in casa Rai per il prossimo autunno 2022. Le novità riguarderanno la messa in onda di Mina Settembre 2, l'attesissima fiction con Serena Rossi e Giuseppe Zeno, che slitterà al prossimo ottobre.

Stessa sorte anche per il quiz L'Eredità, in onda con successo nella fascia del preserale di Rai 1.

Su Rai 2, invece, non ci sarà spazio per il debutto del nuovo show condotto da Alessia Marcuzzi, il quale è stato posticipato al 2023.

Slitta il debutto di Mina Settembre 2 con Serena Rossi: cambio programmazione Rai autunno

Nel dettaglio, il cambio programmazione Rai per questo autunno 2022, interesserà in primis la messa in onda di Mina Settembre 2.

Il nuovo capitolo della serie con Serena Rossi è tra gli appuntamenti più attesi e amati dal pubblico, il quale attende con trepidazione di scoprire quelle che saranno le novità legate alla sfera sentimentale e professionale della protagonista Gelsomina.

In un primo momento il debutto della seconda stagione era fissato al 25 settembre 2022 ma, alla fine, in casa Rai hanno scelto di posticipare la data di inizio ad ottobre.

Di conseguenza, la prima puntata di Mina Settembre 2, verrà trasmessa domenica 2 ottobre nella fascia di prima serata che va dalle 21.30 alle 23:35 circa.

Posticipato l'inizio de L'Eredità in daytime: cambio programmazione Rai autunno

Cambio programmazione anche per il quiz L'Eredità, condotto con successo da Flavio Insinna nella fascia del preserale di Rai 1.

Le nuove puntate di questa edizione 2022/2023 non andranno in onda a partire da settembre, così come è sempre successo nel corso delle stagioni precedenti, ma slitteranno al mese di ottobre.

L'appuntamento con L'Eredità, infatti, sarà trasmesso a partire dal 31 ottobre, dato che quest'anno i vertici della tv di Stato hanno preferito continuare a tenere in onda Reazione a catena, ben oltre la consueta programmazione estiva.

Complici gli ottimi ascolti che il game show condotto da Marco Liorni ha registrato nel corso dell'estate, con picchi che hanno toccato il 28% di share, si è optato per questa promozione nella prima parte della stagione autunnale, a discapito de L'Eredità.

Slitta lo show di Alessia Marcuzzi: cambio programmazione Rai autunno

Novità e cambiamenti anche per quanto riguarda la prima serata di Rai 2.

Per la stagione autunnale era stato annunciato il debutto del nuovo show "Boomerissima" condotto da Alessia Marcuzzi.

Trattasi di un varietà che segnava definitivamente il passaggio sulla tv di Stato dell'ex conduttrice de L'Isola dei famosi e del Grande Fratello.

Alla fine, però, in casa Rai hanno scelto di posticipare il debutto dello show condotto da Alessia Marcuzzi, il quale andrà in onda nel corso della stagione televisiva 2023 sempre in prime time su Rai 2.