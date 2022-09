Quando finisce Una vita? I telespettatori si stanno facendo questa domanda da tempo, dato che la soap opera si sta avvicinando al gran finale di sempre dopo quasi dieci anni di programmazione su Canale 5. Mediaset ha in programma diversi cambiamenti per il nuovo palinsesto. Dopo il termine di Una Vita, infatti, dovrebbero andare in onda le puntate inedite di Terra Amara, la telenovela turca con protagonisti Zuleyha e Yilmaz che ha conquistato i fan, facendo registrare a ogni puntata ascolti record. Prima di quel momento, però, ci aspettano ancora tante trame interessanti di Acacias 38, che non mancheranno di riservare sorprese, in primis per Casilda.

Come finisce Una Vita: Cayetana al telefono

Nelle prossime puntate della soap, un nuovo arrivo scuoterà gli equilibri del quartierino. Si tratta di Gabriela, la figlia tenuta segreta di Genoveva e che è pronta a vendicarsi della madre, come un lupo travestito da agnello. Nessuno sospetterà di questa dolce ragazza, che si mostrerà premurosa nei confronti di Genoveva e gentile con tutti.

Il suo intento è invece quello di metter fuori gioco la madre, appropriandosi di tutti i suoi averi. Nel finale di Una Vita, Genoveva sarà in punto di morte ma non per mano sua. A mettere fine alla sua esistenza sarà Aurelio, che la ferirà in pieno petto.

Dopo la morte di Genoveva, Gabriela si recherà nel suo studio e farà una chiamata che gelerà l'atmosfera: all'altro capo del telefono ci sarà Cayetana, che si scoprirà essere viva e vegeta.

La nuova vita di Casilda

Una bellissima e inaspettata notizia sorprenderà la dolce Casilda che, sino a ora, ha sempre condotto una vita morigerata. Al paesino verranno redi disponibili dei biglietti della lotteria nazionale e, quasi per gioco, Fabiana, Servante e Casilda ne acquisteranno uno.

Ebbene, la fortuna li bacerà perché vinceranno una somma esorbitante.

Con il denaro vinto, Fabiana e Servante faranno un viaggio, per poi tornare con tanti regali per gli amici e l'idea di rinnovare la pensione.

Casilda, invece, nonostante sia diventata ricca, resterà al servizio di Rosina, alla quale è molto affezionata.

Terra Amara torna a novembre al posto di Una Vita

Se c'è un po' di amarezza per la fine di Una Vita, i telespettatori possono gioire per le belle notizie che arrivano dal cambio di palinsesto Mediaset 2022/2023.

Ebbene, salvo modifiche dell'ultimo minuto, dopo il gran finale di Una Vita, previsto per novembre 2022, torneranno gli episodi inediti di Terra Amara, che sostituirà la soap ambientata ad Acacias 38. Sicuramente un'idea vincente da parte dei vertici Mediaset, visto il grande successo che sta riscuotendo la telenovela turca in termini di ascolti.