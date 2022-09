Come finisce la soap Una Vita e cosa succede nelle puntate che porteranno al finale di sempre? Le anticipazioni rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Jacinto che, nel corso dei prossimi appuntamenti in onda su Canale 5, si ritroverà a prendere una decisione molto importante.

Spazio anche alle vicende di Ramon che, nel finale di sempre della soap opera pomeridiana Mediaset, deciderà di confessare i suoi peccati e avrà un confronto con Lolita.

Jacinto esce di scena dalla soap: come finisce Una Vita su Canale 5

Nel dettaglio, le anticipazioni su come finisce la soap opera Una vita in onda con successo nel primo pomeriggio di Canale 5, rivelano che per Jacinto arriverà il momento di dire addio ad Acacias 38.

Jacinto, infatti, avrà la possibilità di diventare sindaco del suo paese di origine ma, questo nuovo incarico, comporterebbe la sua assenza da Acacias.

Per l'uomo non sarà facile decidere sul da farsi anche se, alla fine, deciderà di ritornare di nuovo alle sue origini e quindi di accettare la proposta che gli è stata fatta dai concittadini del suo paese di origine.

In questo modo, quindi, Jacinto si preparerà a tornare alla sua "vecchia vita" quella che conduceva prima di trasferirsi ad Acacias e sposare Marcelina.

Ramon confessa i suoi peccati: come finisce Una Vita

Le anticipazioni sul finale di Una Vita rivelano che, a quel punto, gli spettatori e appassionati della soap si ritroveranno ad assistere all'uscita di scena definitiva di Jacinto, il quale andrà via per sempre da Acacias e darà il via a questo nuovo percorso di vita che lo riguarda e lo aspetta.

Occhi puntati anche su Ramon che, in questo atteso finale di sempre della soap opera spagnola in onda su Canale 5, si ritroverà a fare i conti con la moglie del figlio defunto.

Ramon, infatti, si renderà conto di essersi spinto fin troppo oltre con la sua crociata portata avanti ai danni dei criminali che vivono nel quartiere spagnolo.

Ramon si confessa con Lolita: anticipazioni Una Vita finale

A quel punto, per liberarsi di questo peso che porta nel cuore da fin troppo tempo, Ramon deciderà di parlarne anche con Lolita.

L'uomo confesserà le sue colpe e quelli che sono stati i suoi peccati commessi nel corso degli ultimi anni ma, al tempo stesso, svelerà alla moglie del figlio morto, anche quelli che sono stati i tormenti che non l'hanno fatto vivere bene.

I due, quindi, si ritroveranno ad avere questo confronto particolarmente serrato, durante il quale Ramon farà cadere la maschera che ha indossato fino a questo momento, per uscire allo scoperto.

Questo chiarimento tra Ramon e Lolita servirà a dare il via ad una ritrovata armonia familiare? Lo scopriremo nel finale di sempre della soap Una Vita trasmessa su Canale 5.