Cresce l'attesa per l'inizio della settima edizione del GF Vip. Alfonso Signorini è pronto a partire ma, a differenza degli anni passati, stavolta ha deciso di mantenere il più stretto riserbo sul cast che ha messo su con gli autori. Se i 24 concorrenti saranno svelati solamente durante la prima puntata, sulla nuova casa si sa qualcosa in più: è stata ingrandita, è dotata di due aree esterne e si farà molta attenzione al risparmio dell'acqua.

Aggiornamenti sull'abitazione del GF Vip

Mancano meno di due settimane al debutto su Canale 5 della nuova stagione del GF Vip.

Lunedì 19 settembre, infatti, andrà in onda la prima attesissima puntata del reality-show che quest'anno taglia l'importante traguardo della sua settima edizione dedicata ai personaggi famosi.

In queste ore è stata pubblicata un'interessante intervista ad Alfonso Signorini, alla guida del format Mediaset per il terzo anno consecutivo.

Il direttore ha fatto sapere che il cast completo sarà svelato solamente nel corso della diretta d'esordio, anche se si sa già che i concorrenti saranno 24 e tra loro ci sono sicuramente Giovanni Ciacci e Wilma Goich.

Il conduttore, inoltre, ha dato importanti anticipazioni sulla casa che ospiterà i nuovi vipponi per un numero di mesi ancora imprecisato: in caso di successo d'ascolti, il programma potrebbe essere allungato fino a maggio/giugno del 2023.

I cambiamenti in arrivo al GF Vip

Visto che sui nomi della maggior parte dei concorrenti preferisce non sbilanciarsi, è sulla casa del GF Vip che Signorini ha regalato qualche chicca.

Nell'intervista che ha rilasciato a Tv Sorrisi e Canzoni a due settimane dal via, il conduttore ha spiegato che: "La casa è molto più grande e nuova, così come il giardino".

"Ci saranno due aree esterne, mentre rimangono un solo bagno e la piscina. Anche la suite ci sarà ancora", ha aggiunto il direttore nella chiacchierata con i giornalisti.

Anche lo studio che ospiterà il pubblico e le opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti, è stato rinnovato: "Sarà diverso, con una gradinata e io starò in mezzo, come in un'arena".

Insomma, tante novità anche dal punto di vista architettonico nel reality Mediaset che sta per esordire su Canale 5 con un'edizione che si preannuncia essere la più lunga della storia.

I protagonisti del GF Vip top secret

Le uniche anticipazioni che Alfonso Signorini ha dato sul GF Vip 7, dunque, riguardano la casa e lo studio da dove lui condurrà.

I futuri vipponi, inoltre, dovranno fare molta attenzione a non sprecare l'acqua e a dividere in modo corretto i rifiuti.

Il cast della nuova edizione, però, non sarà ufficializzato a breve come tanti pensavano: per tenere alta la curiosità di fan e giornalisti sulla stagione in partenza il 19 settembre, gli addetti ai lavori hanno deciso di non rendere pubblici i nomi dei concorrenti che stanno per varcare la soglia della porta rossa di Cinecittà.

Alla stampa è stato anticipato solamente che i protagonisti che verranno presentati nel corso delle prime puntate (è molto probabile che il gruppo venga diviso negli appuntamenti di lunedì 19 e giovedì 22), sono 24 in tutto: tra loro ci sono certamente lo stylist Giovanni Ciacci e la cantante Wilma Goich.

Tutti gli altri personaggi famosi che andranno a vivere tra le mura della casa più spiata d'Italia, saranno ufficializzati in diretta pian piano e tramite dei video che sono stati registrati proprio in questi giorni d'attesa a Roma: per la prima volta da quando il Grande Fratello Vip esiste, dunque, non verrà pubblicata la foto di rito con tutti i concorrenti e il presentatore a pochi giorni dal debutto.