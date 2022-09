Come spesso accade al GF Vip, le nomination creano dissapori e scontri. Al termine della puntata che è andata in onda il 26 settembre, Marco Bellavia si è messo alla ricerca dei compagni che l'hanno votato nel segreto del confessionale e ha scoperto che sono in diversi a farlo. Daniele, risentito per l'accusa che gli ha mosso Bellavia di essersi accordato con Edoardo per la votazione, ha perso le staffe e ha urlato al coinquilino tutto quello che pensa di lui.

Animi accesi tra i protagonisti del GF Vip

Le nomination continuano a essere uno dei principali motivi di scontri nella casa del GF Vip.

La notte scorsa, ad esempio, tra due concorrenti è nata una discussione piuttosto accesa proprio a causa delle votazioni che Alfonso Signorini ha chiesto di fare al termine della terza puntata.

Marco è stato votato dalla maggior parte dei suoi compagni (gli uomini potevano votarsi solo tra loro, e lo stesso vale per le donne del cast), ed è andato subito alla ricerca di chi l'ha voluto mettere a rischio eliminazione.

Se George Ciupilan ha ammesso immediatamente di essere tra coloro che hanno nominato Bellavia, altri hanno preferito tacere e questo ha portato il conduttore tv ad accusarli di essersi messi d'accordo, andando contro il regolamento del programma che prevede che ogni voto dato sia segreto e soprattutto personale.

L'affondo del tronista al compagno di GF Vip

Nel sentire Marco etichettarlo come falso perché si sarebbe accordato con Edoardo sulla nomination da fare nella terza puntata, Daniele ha esternato il proprio pensiero.

"Sei una persona fastidiosa. Io ti faccio un discorso serio e tu mi ridi in faccia", ha sbottato Dal Moro la notte scorsa.

A innervosire il giovane, è stato l'atteggiamento apparentemente giocoso che il coinquilino aveva in un momento serio e di confronto.

"Parlare con te è una perdita di tempo. Sei strafottente. Quando qualcuno ti dice qualcosa, non c'è bisogno di ridergli in faccia", ha proseguito l'ex tronista di Uomini e Donne nello sfogo che i siti di Gossip stanno riportando il 27 settembre.

Marco ha provato a ribattere ma Daniele non ha voluto sentire ragioni, confermando di averlo nominato e che lo rifarebbe perché non sopporta alcuni comportamenti a suo dire troppo superficiali e non adatti a situazioni serie, come una discussione o un chiarimento.

"Non mi capacito di come qualcuno riesca a relazionarsi con te", ha concluso Dal Moro.

Televoto per l'immunità al GF Vip

I sei concorrenti che sono finiti in nomination alla fine della terza puntata del GF Vip, non sanno una cosa molto importante.

Colui/lei che riceverà il maggior numero di voti fino a giovedì prossimo, sarà immune dalla prossima votazione e potrà indicare un compagno d'avventura da mandare direttamente al nuovo televoto.

Così come accadde un anno fa, dunque, anche nella settima edizione non tutte le nomination saranno eliminatorie, anzi quasi la metà di esse serviranno per rivelare le preferenze del pubblico. Uno tra Daniele, Marco, Edoardo, Ginevra, Giaele e Antonella, dunque, la sera del 29 settembre sarà eletto il "preferito" dei telespettatori e non potrà essere votato fino alla diretta successiva.

Al momento è difficile prevedere chi potrebbe vincere questo primo televoto in positivo: la sorella di Elettra Lamborghini è molto amata e potrebbe spuntarla sugli altri (anche se il suo non svelare il motivo della lite con la cantante inizia a non convincere la gente), ma la simpatia che sta nascendo tra Bellavia e Pamela Prati potrebbe aiutare lui ad aggiudicarsi l'ambitissima immunità.