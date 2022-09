Se Alfonso Signorini sceglie di tenere per sé il cast del Grande Fratello Vip 7, ci pensa la stampa a cercare di anticipare i nomi di alcuni protagonisti della nuova edizione. Amedeo Venza, ad esempio, ha usato Instagram per far sapere che un discusso ex tronista di Uomini e donne sarebbe a un passo dal reality show: il personaggio dall'identità ancora "segreta", avrebbe già firmato il contratto e a settembre dovrebbe varcare la soglia della porta rossa di Cinecittà.

Aggiornamenti sui personaggi del GF Vip

Mancano meno di due settimane all'inizio del GF Vip 7: lunedì 19 settembre, infatti, andrà in onda la prima puntata della nuova edizione del reality, che anche quest'anno sarà condotto da Alfonso Signorini.

Il presentatore ha informato fan e curiosi che il cast non verrà reso noto fino al debutto su Canale 5: salvo qualche eccezione, la maggior parte dei concorrenti verranno presentati in diretta tv poco prima di entrare nella casa.

Gli unici personaggi famosi che sono stati ufficializzati dagli addetti ai lavori, al momento, sono: lo stylist Giovanni Ciacci (che condividerà coi compagni e col pubblico la storia di come ha scoperto di essere sieropositivo), la cantante Wilma Goich (in cerca di serenità dopo aver perso la figlia) e la showgirl Pamela Prati (alla seconda volta nel ruolo di vippona).

L'indiscrezione sul futuro del GF Vip

A partecipare alla settima edizione del GF Vip saranno 24 personaggi famosi e tra le storie che Amedeo Venza ha pubblicato su Instagram il 6 settembre, una in particolare ha catturato l'attenzione dei fan dl reality di Canale 5.

L'influencer, infatti, ha fatto sapere che un discusso ex tronista di Uomini e Donne sarebbe vicinissimo al cast del programma condotto da Alfonso Signorini.

"Avrò la conferma in questi giorni, ma è quasi certo. Pare abbia pure firmato il contratto", ha fatto sapere il blogger, che per ora preferisce non svelare l'identità dell'ex volto del dating show di Maria De Filippi che starebbe per varcare la soglia della porta rossa di Cinecittà.

Teresa Langella, Samantha Curcio, Andrea Nicole Conte e Matteo Ranieri sono alcuni dei ragazzi che hanno partecipato a U&D e che avrebbero fatto il provino per il Grande Fratello Vip 7.

Attesa per la prima puntata del GF Vip

Tra le poche anticipazioni che Signorini ha dato alla stampa sulla prossima stagione del GF Vip c'è quella sul meccanismo che verrà adottato il 25 settembre, in occasione delle elezioni politiche.

Il presentatore ha spiegato che tutti i concorrenti potranno decidere se andare a votare oppure no: chi sceglierà di votare, lascerà la casa e salterà almeno una puntata in diretta (quella di lunedì 26).

Prima di tornare in gioco i vipponi in questione, per via delle norme anti Covid, dovranno sottoporsi a una quarantena di cinque giorni.

Per quanto riguarda l'abitazione che tra due settimane ospiterà 24 personaggi famosi, si sa che è stata ingrandita e che offrirà due aree esterne. Nonostante l'elevano numero di inquilini, il bagno resta uno e in comune, così come la piscina e la suite.

Anche lo studio è stato rinnovato e parte del pubblico sarà posizionato su una gradinata, con la possibilità di alzarsi in alcuni momenti della diretta.

Nel cast fisso di quest'anno, inoltre, rientrano: Giulia Salemi per lo spazio dedicato alle interazioni social con i telespettatori, Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli come conduttori di GF Vip Party su Mediaset Play Infinity.