Da quando ha messo piede nella casa del GF Vip, Antonino Spinalbese è sulla bocca di tutti per il rapporto, ormai finito, con Belen Rodriguez. I due si sono lasciati da circa un anno, ma nessuno ha mai reso noti i motivi dell'improvvisa separazione. Intervistato prima di iniziare l'avventura da vippone, il ligure ha lasciato intendere che la situazione sarebbe precipitata da un giorno all'altro, soprattutto perché lui e l'argentina sarebbero stati felici fino all'arrivo di terze persone.

Aggiornamenti sul protagonista del GF Vip

Fa ancora molto discutere l'improvvisa rottura tra Belen e Antonino, avvenuta ufficialmente circa un anno fa dopo un tentativo di ricucire lo "strappo" con un viaggio romantico a Parigi.

La soubrette non ha mai voluto raccontare i motivi che l'hanno portata ad allontanarsi da Spinalbese pochi mesi dopo la nascita della loro bambina, e lui ha fatto lo stesso fino a pochi giorni fa.

Intervistato ad un passo dall'ingresso nella casa del GF Vip, l'ex parrucchiere ha rilasciato interessanti dichiarazioni sull'argentina e su come il loro legame si sia spezzato da un momento all'altro.

"L'ho incontrata in estate e ci siamo lasciati andare alle emozioni. Il cuore non si può frenare", ha esordito il neo concorrente del reality Mediaset nel ripercorrere le tappe più importati della sua chiacchieratissima storia d'amore.

Il distacco e la proposta del GF Vip

Anche se la relazione è durata poco più di un anno, Antonino non si dice affatto pentito di averla vissuta, anzi: "Non credo di aver sbagliato, ci siamo lasciati andare entrambi".

"E poi, quando eravamo da soli stavamo benissimo", ha aggiunto il protagonista del GF Vip 7 nell'intervista esclusiva che ha rilasciato prima di entrare nella casa di Cinecittà.

Anche se non lo ha detto apertamente, è come se Spinalbese avesse voluto sottolineare che il suo rapporto con Belen era idilliaco quando non c'erano altre persone intorno, poi tutto è cambiato e la situazione è precipitata.

"Eravamo felici, anche se chi mi sta accanto era preoccupato per questo cambiamento, temevano che fossi troppo esposto", ha proseguito il ligure nel suo racconto ad una rivista di Gossip.

Nello spiegare come mai lui e la soubrette si sono lasciati, l'ex parrucchiere ha detto: "Le differenze erano troppe ed è cambiato quello che volevamo".

Le prime ore da 'recluso' al GF Vip

Antonino non è sceso nei dettagli di quello che è cambiato tra lui e Belen tanto da portare alla rottura, e probabilmente non l'ha fatto per evitare conseguenze legali.

Voci sempre più insistenti, infatti, sostengono che Rodriguez avrebbe diffidato l'ex compagno, una mossa strategica per evitare che parli apertamente e soprattutto in pubblico della fine del loro amore.

Prima che Spinalbese entrasse nella casa del GF Vip, i paparazzi l'hanno sorpreso per le vie di Milano proprio insieme alla conduttrice di Tu sì que vales. La sudamericana ha rivisto l'ex per permettergli di salutare per l'ultima volta la piccola Luna Marì, che mentre il padre sarà "recluso" tra le mura di Cinecittà, starà esclusivamente con la madre.

Finito questo gelido incontro, Belen si è recata in aeroporto e ha raggiunto Stefano De Martino a Napoli.

Recenti gossip, però, sostengono che in quell'occasione la showgirl abbia litigato furiosamente con alcuni fotografi presenti perché infastidita dai flash nei confronti della figlia.

La donna avrebbe anche chiesto l'aiuto di alcuni poliziotti presenti sul posto, ma nessuno ha potuto fare nulla per lei perché i paparazzi stavano scattando in un luogo pubblico e avevano il permesso per farlo.