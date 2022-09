Sono trascorsi pochi giorni dal debutto del Grande Fratello Vip 7 e c'è già qualche inquilino che ha mostrato di provare interesse per qualche compagna d'avventura all'interno della casa. Si tratta di Marco Bellavia, ex conduttore di Bim Bum Bam che ha iniziato ad avvicinarsi a Pamela Prati, poiché la troverebbe molto attraente. A quanto pare, però, l'ex soubrette de Il Bagaglino ha fatto intendere all'ex presentatore milanese classe 1964 di non essere interessata, spiegando che attualmente sarebbe felicemente single per scelta.

Il dialogo tra Marco Bellavia e Pamela Prati al GF Vip 7

"Non precluderti mai la possibilità d'innamorati. Tu sei bellissima", ha esordito così l'ex conduttore Marco Bellavia, dimostrando di essere attratto da Pamela Prati. "È una mia scelta. Sto bene così da sola e voglio anche restarci", ha poi replicato l'ex showgirl sarda classe 1958 al GF Vip 7, confessando di non essere interessata per il momento alle storie d'amore.

"Non voglio mica dire che non sei un bell'uomo. Certo, hai il ciuffo, i muscoli e gli addominali. Però, sono libera e felice così", ha infine chiosato Prati, ribadendo di trovare avvenente Bellavia, ma che per ora preferisce concentrarsi su sé stessa.

I commenti di alcuni telespettatori del GF Vip su Twitter su Bellavia e Prati

Nonostante il rifiuto da parte di Pamela Prati nei confronti di Marco Bellavia, alcuni telespettatori del GF Vip 7 sui social hanno iniziato a fare il tifo per loro, sperando di vederli come coppia. "Comunque Marco Bellavia e Pamela Prati sono carini insieme", ha commentato un utente su Twitter.

comunque marco bellavia e pamela prati sono carini insieme #gfvip — Valentina🐨🐉🤍 (@koala_targaryen) September 23, 2022

C'è chi inoltre ha già realizzato una probabile “ship”, fondendo i due cognomi dei due inquilini: "C’è chi mente e chi vuole vedere insieme la coppia Pamela e Bellavia. #Belprati".

C’è chi mente e chi vuole vedere insieme la coppia Pamela e bellavia #gfvip #belprati — sara (@sara36658548) September 23, 2022

Infine, qualcuno ha ironizzato tirando in ballo Mark Caltagirone, cinguettando: "La Pamela ha trovato il suo Mark Caltagirone, Marco Bellavia".

La Pamela ha trovato il suo Mark Caltagirone, Marco Bellavia #gfvip — 𝘼𝙣𝙩𝙤𝙣𝙞𝙚𝙩𝙩𝙖 (@Antinyca) September 23, 2022

Chi è Marco Bellavia, gli studi, la carriera in tv e l'attività da mental coach

Nato a Milano il 9 dicembre 1964, Marco Bellavia s'iscrisse alla facoltà di Scienze Geologiche all'Università degli Studi di Milano e nel frattempo debuttò come modello. Una volta lasciati gli studi universitari, decise d'intraprendere la sua carriera nel mondo dello spettacolo nel 1986, interpretando la parte di Steve nella serie tv Love Me Licia in compagnia di Cristina D'Avena.

Dal 1992 al 1995 fu presentatore di Bim Bum Bam, programma per bambini e ragazzi che andava in onda su Italia 1. Tra il 2001 e il 2002 prese parte a diverse trasmissioni Mediaset, tra cui Forum, Stranamore e negli ultimi anni lavora per i canali Gambero Rosso Channel, Canale Italia e Telenova. Oltre alla carriera televisiva, esercita anche l'attività di mental coach, come afferma sul suo account Instagram.