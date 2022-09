A neppure una settimana dall'inizio del GF Vip 7, è già successo di tutto nella casa. Il rapporto tra Luca ed Elenoire, ad esempio, continua a tenere banco sia tra le mura di Cinecittà che sui social network, dove non manca l'ironia per alcune convinzioni di Ferruzzi. La star del web è certa che il tronista abbia una cotta per lei ma che non lo ammette per paura del giudizio altrui: Antonino ha provato a dissuadere la vippona da questo pensiero, ma non ci è riuscito, anzi lei ha anticipato che scriverà una lettera d'amore a Salatino.

Aggiornamenti dalla casa del GF Vip

Nella casa del GF Vip è scoppiato il primo dramma sentimentale. Anche se non è passata neanche una settimana dal debutto della settima edizione, una concorrente ha già palesato il suo interesse per un compagno d'avventura, un ragazzo che secondo lei ricambierebbe il sentimento ma non lo ammetterebbe in pubblico per paura di essere giudicato.

Negli ultimi due giorni, infatti, Elenoire si è confidata con alcuni vipponi del cast sul rapporto che ha costruito con Luca sin dall'inizio, un legame che lei sperava si evolvesse in qualcosa di più di una semplice amicizia.

Scoperte le cose che Ferruzzi stava raccontando sul suo conto agli altri, Salatino l'ha presa da parte e le ha ribadito che per lui c'è solo affetto e che è innamoratissimo solamente della fidanzata Soraia.

I pensieri della protagonista del GF Vip

Confidandosi prima con Antonino e poi con Alberto, il 23 settembre Elenoire ha ribadito che Luca avrebbe una cotta per lei e ne è certa in seguito a degli atteggiamenti inequivocabili che il ragazzo avrebbe avuto nei primi giorni di convivenza nella casa del GF Vip.

"Ma tu sei sicura? A me sembra che ti voglia solo un gran bene", ha detto Spinalbese per provare a far ragionare una convintissima Ferruzzi.

"A 47 anni non mi faccio fantasie o non mi invaghisco se non c'è una base. Io non sono scema", ha replicato la vippona.

Per giustificare il suo pensiero su Salatino, la star del web ha aggiunto che sicuramente lui non ammetterà mai di avere un trasporto nei suoi confronti per paura.

"Voi non ve ne potevate accorgere e lui può dire quello che vuole, ma io l'ho guardato negli occhi.

Mi cercava e mi cantava le canzoni d'amore", ha dichiarato Elenoire prima di rivelare di aver pianto per due notti di seguito per come sono andate a finire le cose con Luca.

I pareri degli spettatori del GF Vip

Anche parlando con Alberto di questa situazione, Elenoire ha detto che l'amore che Luca sostiene di provare per la fidanzata potrebbe essere solo un "diversivo".

"Questa cosa l'ha dovuta dire, lo fanno tutti, ma non è quello che sente veramente", ha proseguito Ferruzzi nella sua analisi della vicenda.

A differenza di Spinalbese, De Pisis ha dato manforte all'amica dicendole che solo lei sa cosa si sono dati e detti lei e Salatino, quindi se è convinta che c'è un interesse sarà davvero così.

"Gli scriverò una lettera", ha concluso la concorrente del GF Vip.

Tra gli spettatori del reality-show, sono in moltissimi a pensare che Elenoire si sia lasciata trasportare troppo dalla fantasia e che il tronista non l'abbia mai illusa come lei sostiene.

"Non capisco se è strategia o se è seria. Questo drama mi nutre", "Lei si sta facendo così tanti film mentali che Steven Spielberg scansati", "Lei accusa Luca di averla illusa, è così surreale", "Elenoire si è fatti dei castelli in aria", questi sono alcuni dei commenti apparsi su Twitter dopo che Ferruzzi ha ribadito che lo chef romano sarebbe innamorato di lei e non della fidanzata Soraia come dice da quando è entrato nella casa più spiata d'Italia.