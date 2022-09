Nervi tesi all'interno della casa del GF Vip 7 dove, in queste ultime ore, Elenoire Ferruzzi ha palesato il suo interesse nei confronti di Luca Salatino.

I due hanno stretto un legame particolare all'interno della casa di Cinecittà: fin dal primo giorno, l'ex tronista di Uomini e donne ha provato ad instaurare un rapporto di amicizia con la Ferruzzi, la quale però potrebbe aver frainteso il tutto.

Secondo Elenoire, infatti, Luca in questi giorni starebbe male non per la sua fidanzata bensì per quello che sta accadendo con lei.

Elenoire Ferruzzi si 'dichiara' per Luca al GF Vip 7

Nel dettaglio, il rapporto tra Luca ed Elenoire ha subito una prima battuta d'arresto nel momento in cui Ferruzzi ha confessato la sua attrazione nei confronti dell'ex tronista di Uomini e donne.

Immediata la reazione di Luca che, a quel punto, ha subito messo in chiaro le cose, precisando di essere felicemente fidanzato e super innamorato della sua Soraia e di non essere interessato affatto ad Elenoire.

La reazione della concorrente del GF Vip 7, però, non è stata delle migliori e parlando con gli altri inquilini che popolano la casa di Cinecittà, ha rivelato che secondo lei Luca non sta male per la sua fidanzata così come vuole far credere e addirittura che non la ami.

'Luca non ama Soraia', sbotta Ferruzzi al GF Vip 7

"Lui non piange perché gli manca la fidanzata. Piange perché mi ha ferito, ma non lo dirà mai", ha sentenziato Ferruzzi chiacchierando con Alberto De Pisis che, al contrario, provava a farle notare che l'ex tronista di Uomini e donne sembra essere follemente innamorato della sua Soraia, che lo sta aspettando fuori dalla casa del GF Vip.

Per Elenoire questa non sarebbe affatto la verità dei fatti, dato che secondo il suo punto di vista, Luca non proverebbe un reale sentimento nei confronti della fidanzata.

"Innamorato di Soraia? Ma dai, non vedo questo", ha sentenziato Elenoire Ferruzzi aggiungendo che secondo lei Luca è un ragazzo che porta tanto dolore dentro e che, sicuramente, non è realmente innamorato della sua fidanzata così come vuol far credere.

Luca Salatino annuncia di voler abbandonare il GF Vip

Sta di fatto che, dopo la "dichiarazione" di Elenoire, l'ex tronista di Uomini e donne si è ritrovato ancora più in crisi e in queste ultime ore, ha ammesso di voler abbandonare il gioco.

Luca Salatino, senza troppi mezzi termini, ha svelato che questa esperienza al GF Vip non la sta vivendo nel migliore dei modi, tanto da essere costantemente sopraffatto dall'ansia.

Per tale motivo, Luca ha ammesso che intende parlare con gli autori del reality show guidato da Alfonso Signorini, per comunicare loro di voler abbandonare la trasmissione.