Il giorno dopo le puntata in diretta generalmente accadono tante cose tra i concorrenti del GF Vip. Il 27 settembre, ad esempio, nella casa ci sono stati vari scontri, come quello a tavola tra Giovanni Ciacci e Antonella Fiordelisi per questioni organizzative e d'ordine. Anche Giaele De Donà si è sfogata per un accanimento che le altre donne del cast avrebbero nei suoi confronti tutte le volte che la vedono vicina a un single.

Aggiornamenti sui protagonisti del GF Vip

La terza puntata del GF Vip ha minato i già precari equilibri che c'erano nella casa dopo una sola settimana di reclusione.

Nelle ore successive alla diretta, infatti, è accaduto di tutto: Sara Manfuso ha minacciato il ritiro per l'immagine sbagliata che è emersa della sua persona, Elenoire se l'è presa con gli autori per il montaggio che hanno fatto delle sue critiche a Ginevra, Daniele ha litigato con Marco per le nomination e Giaele si è allontanata da alcune vippone per il pensiero che hanno espresso sul suo matrimonio.

A proposito di Di Donà, nel pomeriggio è stata sorpresa dalle telecamere mentre si lamentava di un atteggiamento accusatorio che la maggior parte delle donne del gruppo avrebbero nei suoi confronti. La ragazza ha detto che, secondo lei, sono quasi tutte prevenute perché qualsiasi cosa faccia o dica diventa argomento di discussione.

La giovane, ad esempio, sostiene che qualche coinquilina avrebbe fatto delle battute su un suo interesse verso Antonino, il tutto perché lei ha proposto a Spinalbese di condividere il letto visto che lui non sapeva dove dormire.

La lite a pranzo al GF Vip

Antonino ha rassicurato Giaele, consigliandole di non dare ascolto alle frecciatine che le altre donne le lanciano, perché rischia di cadere in volute provocazioni.

L'ex di Belen Rodriguez, però, ha sottolineato che De Donà avrebbe ragione nel sostenere che qualche donna in gara userebbe due pesi e due misure: se l'influencer è stata criticata per aver proposto a Spinalbese di condividere il letto, a Ginevra - che ha fatto la stessa cosa nei giorni - scorsi non sarebbe mai stato rimproverato nulla.

Nella casa del GF Vip, comunque, i nervi sono tesissimi e la dimostrazione è la litigata che c'è stata poche ore fa a tavola tra Giovanni e Antonella.

Lo stylist ha alzato la voce quando si è accorto che Fiordelisi non aveva finito di apparecchiare per tutto per il pranzo, una mancanza che gli ha fatto letteralmente perdere il senno.

La giovane si è difesa dicendo che stava facendo solo una pausa e che poi avrebbe portato a termine il compito assegnatole, ma Ciacci non ha voluto sentire ragioni e l'ha accusata di essere troppo superficiale.

I nominati della terza diretta del GF Vip

A contribuire ad alimentare il nervosismo già presente nel gruppo, sono state le nomination che Alfonso Signorini ha chiesto di fare ai concorrenti la sera del 26 settembre.

Antonella, ad esempio, ha reagito male ai voti che le hanno dato molte compagne d'avventura, tant'è che a fine puntata ha pianto e si è ripromessa di non dare più fiducia alle donne che, sia dentro che fuori Cinecittà, sarebbero tutte invidiose di lei.

Anche Marco ha cercato di scoprire i motivi per i quali alcuni vipponi l'hanno votato, ma la sua insistenza ha fatto perdere le staffe a Daniele, che ne ha approfittato per dirgli che non lo sopporta perché ride in faccia alle persone anche quando si sta facendo un discorso serio.

Tra le lamentele che ci sono state nel post diretta, spicca anche quella di Elenoire, che se l'è presa con gli autori per averla inserita in un video sulle critiche che le inquiline hanno rivolto a Ginevra in settimana.