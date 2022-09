La settima edizione del GF Vip è iniziata da meno di due giorni, ma alcuni concorrenti sembra siano già in crisi. Se Luca Salatino ha pianto pensando alla mancanza che sente della fidanzata, Patrizia Rossetti ha chiarito che non resterà mesi nella casa perché ha troppe cose in ballo da risolvere. L'annunciatrice tv, dunque, ha spiegato che sarà felice di uscire quando finirà in nomination con quei vipponi che ci tengono davvero a rimanere in gioco.

Aggiornamenti dalle mura del GF Vip

Non inizia benissimo l'avventura di alcuni personaggi famosi nel reality-show di Canale 5.

Nelle prime 24 ore di reclusione tra le mura di Cinecittà, infatti, un paio di nuovi concorrenti hanno manifestato dei precoci segnali di cedimento, soprattutto dal punto di vista emotivo.

Chiacchierando con i compagni, ad esempio, Patrizia ha già messo le mani avanti dicendo che lei non accetterà mai di rimanere per dei mesi nella casa, anche perché fuori ha delle delicate questioni personali da risolvere.

"Qui fino a gennaio? Non posso ragazzi. Io non ci sarò, troppo lungo. Ho un sacco di cose da fare", ha dichiarato Rossetti davanti alle telecamere.

L'annunciatrice tv ha aggiunto che il suo agente si sta occupando di una faccenda delicata legata alla sua abitazione che è in vendita come "tesoretto" per il futuro.

"Quando succede ci voglio essere, non posso stare qui", ha proseguito la donna nello sfogo che i siti di gossip stanno riportando il 21 settembre.

Le tempistiche per la partecipazione al GF Vip

Patrizia si è mostrata determinata nel sostenere che la sua avventura al GF Vip non durerà tanto, soprattutto perché per lei la priorità assoluta ce l'ha il percorso burocratico della casa che ora è tenuto d'occhio dal suo agente.

"Non posso restare, e poi preferisco che vadano avanti i giovani. Io un lavoro ce l'ho", ha aggiunto la neo concorrente.

Nel dare un termine massimo alla sua partecipazione al programma di Canale 5, Rossetti ha detto: "Rimango qualche settimana, quattro o cinque, ma non posso pensare di stare qui per 3,4,5 mesi".

Lo storico volto di Rete 4, dunque, non ha dubbi sul fatto che il ruolo da vippona lo ricoprirà fino ad un certo tempo, ovvero finché non sentirà il bisogno di tornare alla sua quotidianità per occuparsi dell'intricata situazione che ha lasciato nelle mani del suo agente.

"Sarò felice di uscire quando andrò in nomination con voi giovani che avete tanti follower", ha concluso la protagonista della settima edizione.

Prime confidente al GF Vip 7

Patrizia si è anche lasciata andare a racconti molto personali nelle sue prime ore da concorrente del GF Vip.

La donna ha parlato apertamente della sua vita intima, dei tradimenti che ha scoperto di aver subito in passato, della sua "inattività" sotto le lenzuola e della necessità che ha di trovare sempre il bagno libero.

Il fatto che i 15 inquilini della casa debbano dividersi un unico spazio per curare la propria igiene personale, continua a non andare a genio sia al pubblico che ai diretti interessati.

Quando giovedì 22 settembre entreranno in gioco altri personaggi famosi, il gruppo si amplierà e arriverà a ben 23 componenti.

Sarà sempre più difficile gestire le difficoltà che sorgeranno quando a più di qualcuno servirà il bagno, anche per questo in molti sostengono che nell'ingrandire la casa se ne sarebbe dovuto mettere un altro.

A scarseggiare sarebbero anche i posti letto: alcuni vipponi, infatti, la prima notte l'hanno trascorsa dormendo sul divano e con le luci sempre accese, mentre Pamela Prati ha usufruito da sola del camper presente nel nuovo giardino coperto che è stato costruito.