Nell'intervista che ha rilasciato a Sorrisi per lanciare la nuova edizione del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha anche spiegato cosa accadrà al suo programma il prossimo 25 settembre. Nel giorno in cui sono previste le elezioni politiche, la casa potrebbe svuotarsi quasi del tutto: i concorrenti sceglieranno se votare o meno, con la consapevolezza che per farlo dovranno lasciare la casa per almeno una settimana. Per rientrare in gioco, poi, i vipponi affronteranno una quarantena di cinque giorni nel rispetto delle norme anti-Covid.

Aggiornamenti sul meccanismo del GF Vip

Risolto il "problema" elezioni: chi lavora per il GF Vip, infatti, ha escogitato un meccanismo che permette al reality di rimanere in onda anche con la casa semi vuota.

A spiegare cosa succederà a meno di una settimana dal via è stato Alfonso Signorini in un'intervista, nella quale ha parlato anche del cast top secret, del perché ha scelto Orietta Berti e Sonia Bruganelli come opinioniste e di come sarà la nuova casa.

Quando gli è stato domandato cosa accadrà al format il 25 settembre, ovvero quando ci saranno le elezioni politiche, il presentatore ha risposto: "Chi vorrà potrà andare a votare tranquillamente, ma poi salterà una puntata per fare la quarantena di cinque giorni".

"Continueremo ad applicare i controlli di sicurezza anti-Covid" ha aggiunto il conduttore in merito al periodo di isolamento che i concorrenti dovranno affrontare in caso di abbandono temporaneo delle mura di Cinecittà.

Attesa per l'annuncio dei protagonisti del GF Vip

Ggli autori del GF Vip sono arrivati alla conclusione che tutti i futuri vipponi avranno la libertà di decidere se lasciare la casa per andare a votare oppure se astenersi (si vocifera che qualche personaggio famoso abbia già manifestato la sua intenzione di non partecipare alle elezioni del 25 settembre).

I concorrenti che si recheranno ai seggi non prenderanno parte alla puntata in diretta di lunedì 26 perché "costretti" ad affrontare una quarantena precauzionale di cinque giorni prima di rimettere piede tra le mura di Cinecittà.

Secondo alcune indiscrezioni i protagonisti del reality Mediaset potrebbero assentarsi anche nella puntata di giovedì 29 vista la durata dell'isolamento, ma su questo non sono emersi ulteriori dettagli al momento.

Per almeno una settimana, dunque, Signorini si troverà a dover gestire un gruppo di vipponi piuttosto ristretto, nella speranza che chi rimarrà nella casa regali spunti di discussione agli addetti ai lavori.

Un ritorno inatteso al GF Vip

Anche se Alfonso Signorini ha ribadito che il cast del GF Vip 7 verrà svelato solamente nel corso della prima puntata del 19 settembre, negli ultimi due giorni sono state ufficializzate due nuove concorrenti.

A Giovanni Ciacci che è stato confermato nel corso dell'estate, in queste ore si sono aggiunte la cantante Wilma Goich e la soubrette Pamela Prati.

Quest'ultima ha deciso di bissare l'esperienza da vippona dopo una fugace, ma discussa, partecipazione alla prima edizione dedicata ai personaggi famosi.

Al tempo, infatti, la sarda abbandonò il gioco chiedendo alla produzione di "chiamarle un taxi", frase diventata un cult e ora la donna anticipa il suo ritorno nel programma di Canale 5 con un'intervista che sarà pubblicata da Chi il 7 settembre.

I concorrenti della settima stagione del format Mediaset, però, sono moltissimi: pare che a varcare la soglia della porta rossa, nei primi appuntamenti in diretta, saranno almeno 24 personaggi famosi.