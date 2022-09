Al GFVip 7 è tempo di confidenze. Antonino Spinalbese, parlando con Cristina Quaranta e Luca Salatino, ha fornito ulteriori dettagli sulla fine della relazione con Belen Rodriguez. Nello specifico, il 27enne di La Spezia ha spiegato che è stato lui ad aver messo fine alla liaison.

Le parole del concorrente

Nel corso di una chiacchierata confidenziale con Cristina e Luca, Antonino Spinalbese ha parlato del rapporto con suo padre, con la figlia Luna Marì e con la mamma. Il diretto interessato ha spiegato di essere abituato a vivere circondato da donne, poiché suo padre è andato via di casa quando era piccolo.

Per questo motivo, il 27enne non vuole far sentire alla figlia le mancanze che ha provato lui da piccolo con il suo papà: "Quando è nata Luna Marì, io mi sono lasciato". Il concorrente del GFVip 7 ha confidato che sua mamma voleva andare a casa sua, per occuparsi della bambina e di lui. Spinalbese però ha rifiutato la proposta della mamma: "Io ho sbagliato, ho fatto saltare una relazione". Dal racconto di Antonino, è emerso che è stato lui ad interrompere la relazione con Belen Rodriguez.

Nei giorni scorsi, lo stesso Spinalbese si era sbilanciato sulla fine della storia con la showgirl argentina. Il diretto interessato aveva ribadito che lui e Belen erano su due mondi diversi. Ma non solo, Antonino aveva confidato ai suoi compagni d'avventura che davanti ai numerosi litigi con la compagna spesso scappava di casa: "Me ne andavo, perché non amo i litigi".

Il rapporto con il padre e con la figlia

Antonino Spinalbese si è detto grato di partecipare al GFVip 7, perché in questo modo può cercare di "limare" il rapporto con suo figlia. A causa della mancanza di suo padre, Antonino ha un rapporto viscerale con Luna Marì: "In questo modo posso tagliare il cordone ombelicale".

Stando a quanto raccontato dal concorrente ligure, il padre è andato via di casa quando aveva 16 anni: "Voglio che mia figlia abbia sempre un ricordo di me".

Per esempio, il 27enne non vuole mai far mancare delle carezze alla primogenita: "È quello che mi manca a me di mio padre".

Antonino e Ginevra sempre più vicini

Una settimana dopo l'ingresso nella casa di Cinecittà, tra i "vipponi" stanno nascendo le prime simpatie.

Antonino Spinalbese non ha nascosto di non essere indifferente al fascino e alla bellezza di Ginevra Lamborghini.

Dal canto suo, anche la 30enne di Bologna sembra apprezzare la presenza dello spezzino.

Al momento tra i due non c'è stato nulla di concreto, ma nella casa i concorrenti hanno cominciato a notare sguardi complici e qualche attenzione di troppo tra i due. La stessa Ginevra, seppur con ironia, ha chiesto a Cristina Quaranta di non guardare "suo marito".