Lunedì 19 settembre, su Canale 5, è iniziato il GFVip 7. Terminata la diretta del Reality Show, alcuni "vipponi" si sono lasciati andare a delle confidenze personali. Tra questi c'è anche Patrizia Rosetti: la showgirl ha rivelato di non avere rapporti intimi da quattro anni, aggiungendo che preferisce attendere il vero amore.

Le dichiarazioni di Rossetti

Patrizia Rossetti ha deciso di farsi conoscere senza filtri dai suoi compagni d'avventura del GFVip 7.

Per farlo, la diretta interessata ha deciso di raccontare subito un suo aneddoto personale: "Sono quattro anni che non ho rapporti".

La 63enne ha ammesso che alla sua età è diventata più esigente, quindi non riesce ad accontentarsi di una semplice avventura. A quel punto uno dei compagni d'avventura di Rossetti ha domandato se avesse avuto o meno dei corteggiatori in questi quattro anni. Anziché glissare la showgirl ha fornito un nuovo retroscena sulla sua vita privata: "Sai quanti ragazzini giovani mi fanno la corte sui social?" Rossetti, però, ha ribadito che non vuole una relazione che duri una sola notte: "Preferisco stare da sola che accontentami".

Le parole della showgirl: 'Non mi basta una nottata'

Durante la chiacchierata notturna con i coinquilini del GFVip 7, Patrizia Rossetti ha fatto sapere che molte sue amiche sono iscritte a dei siti per incontri al buio.

Lei invece, preferisce non usufruire di questi mezzi per incontrare l'amore: "Non potrei mai farlo, perché sono la Rossetti".

Successivamente la 63enne ha parlato dei suoi corteggiatori sui social. Tra le proposte ricevute, la concorrente ha confidato che un ragazzo di 30 anni ha provato in tutti i modi ad organizzare un incontro.

Patrizia però ha sempre rifiutato perché non si sentiva a suo agio: "Potevo essere sua madre". Il blocco della showgirl arriva dopo aver scoperto di essere stata tradita dall'ex marito.

La richiesta di Patrizia ai 'vipponi'

Parlando con gli altri coinquilini, Patrizia Rossetti ha parlato di un suo problema di salute.

Nel dettaglio, la concorrente ha spiegato di soffrire di colite.

Nel momento in cui mangia troppe verdure ha dei problemi fisici: "Conto fino a 15 secondi, poi devo schizzare in bagno". A tal proposito la 63enne ha lasciato intendere di non occupare la toilette senza un valido motivo. La showgirl ha fatto presente di aver raccontato il suo problema anche a Signorini.

Antonino Spinalbese ha rivelato che la colite è un problema di tutti e probabilmente capiterà che il bagno sia più volte occupato nell'arco della giornata visti i tanti coinquilini nella casa di Cinecittà. In disaccordo Patrizia Rossetti ha replicato: "Che devo fare? Mica me la posso fare addosso".