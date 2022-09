A meno di una settimana dall'ingresso nella casa del GFVip 7, Luca Salatino è intenzionato ad abbandonare il gioco. Secondo Elenoire Ferruzzi, il coinqulino romano non vuole lasciare il Reality Show per l'assenza della fidanzata, ma perché si è invaghito di lei e ha capito di aver sbagliato nei suoi confronti.

Il malessere di Luca

I primi giorni di "reclusione" nella casa più spiata d'Italia, per Luca Salatino stanno risultando più duri del previsto.

Nella serata di venerdì 23 settembre, il 30enne romano ha confidato a Sara Manfuso di voler abbandonare il gioco per una serie di motivazioni: in primis l'assenza della sua fidanzata e poi perché sua mamma ha problemi di salute e vorrebbe stare con lei in questo momento.

Lo stesso Luca ha ammesso che all'interno del GFVip 7 ogni emozione viene vissuta in modo amplificato.

Dunque, Salatino sembra essere intenzionato a chiedere agli autori di uscire lunedì 26 settembre.

Il commento di Elenoire

Parlando con alcuni coinquilini, Elenoire Ferruzzi si è detta sicura che Luca Salatino sia sia invaghito di lei.

Stando alla versione dell'artista, il coinquilino le avrebbe fatto credere di essere intenzionato ad avviare una conoscenza ma poi si sarebbe pentito: "Ti pare che io a 47 anni vada a farmi fantasie se non c'è una base?". Per Elenoire, Luca sarebbe la classica persona che prima fa credere a una persona determinate cose e poi si tira indietro: "Siamo sempre alle solite".

Parlando con Antonino Spinalbese, Ferruzzi ha espresso un suo parere sulle lacrime di Salatino: "Lui non piange perché gli manca la fidanzata. Piange perché mi ha ferito, ma non lo dirà mai". La diretta interessata ha sostenuto che il 30enne dentro di sé ha tanto dolore, ma non si tratta di pene d'amore. Infine, Elenoire ha sostenuto che Luca, mentre cantava delle canzoni d'amore, la guardava negli occhi.

Ferruzzi-Salatino: il parere di alcuni concorrenti del GFVip 7

Secondo Alberto De Pisis, Luca Salatino sarebbe realmente innamorato di Elenoire Ferruzzi.

Al contrario, Spinalbese ha ammesso di non aver visto alcun interesse da parte del 30enne nei confronti della coinquilina: "Sei sicura? Io non mi sono accorto di nulla". Su Twitter, alcuni utenti hanno criticato l'atteggiamento della 47enne.

Secondo la maggior parte dei telespettatori del GFVip 7, Luca non ha mai illuso Elenoire di poter avere una relazione lontano dai riflettori. Lo stesso ex tronista di Uomini e donne, si è presentato al reality show molto innamorato della fidanzata Soraya, tanto che un giorno dopo il suo ingresso nella casa di Cinecittà è scoppiato in lacrime per l'assenza della ragazza. Parlando con Ferruzzi, Luca ha chiesto di non mettere in giro fake news.