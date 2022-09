Il Grande Fratello Vip 7 accenderà i riflettori lunedì 19 settembre su Canale 5. Secondo quanto riportato da Davide Maggio, ci sarebbe il cast completo dei "vipponi" che entrerà nella casa più spiata d'Italia. Tra loro ci sono comici, giornalisti, un ex tronista di Uomini e Donne, ex partecipanti ad altri Reality Show e una sorella d'arte.

Il parterre femminile

Ovviamente, si tratta di supposizioni poiché Alfonso Signorini non ha confermato o smentito nulla. Il conduttore del GFVip 7, quest'anno ha preferito mantenere il massimo riserbo sui "vipponi" che entreranno nella casa di Cinecittà.

Tuttavia, Davide Maggio ha spoilerato i concorrenti che si metteranno in gioco. Per quanto riguarda il parterre femminile, oltre alla conferma di Pamela Prati e Wilma Goich, troviamo Sara Manfuso: la giornalista ha preso parte come opinionista a diversi talk televisivo ed è sposata con il deputato del PD Andrea Romano. Carolina Marconi tornerà sul piccolo schermo dopo la lotto contro il tumore. Nikita Pelizon è un'ex tentatrice di Temptation Island e ha preso parte a Ex On The Beach e Pechino Express. Inoltre, si parla di Geggia e Patrizia Rossetti (ex vincitrice di Pechino Express). Stando ai rumor, sarebbe entrata nel cast del GFVip 7 anche Antonella Fiordelisi: ex tentatrice di Temptation Island, ex compagna di Francesco Chiofalo e in passato ha avuto un flirt con il calciatore Gonzalo Higuain.

Cristina Quaranta entrerà nella casa più spiata d'Italia: al suo posto sarebbe dovuta esserci Patrizia Groppelli, ma per motivi personali ha dato forfait all'ultimo. Ginevra Lamborghini si appresta a mettersi in gioco. Elenoire Ferruzzi è molto seguita sui social dai giovani. Il parterre femminile dovrebbe concludersi con la presenza di Sofia Giaele De Donà: ex concorrente di Ti Spedisco in Convento.

Il parterre maschile

Tra i concorrenti del parterre maschile, dovrebbe entrare nella casa del GFVip 7, George Ciupilan: ex concorrente de La Caserma. A lui si dovrebbe unire anche Marco Bellavia. Al reality show dovrebbe entrare anche Daniele Dal Moro: quest'ultimo ha già preso parte al Grande Fratello Nip 16 condotto da Barbara d'Urso ed è anche stato sul trono di Uomini e Donne.

Oltre al confermato Giovanni Ciacci, dovrebbe varcare la porta rossa Antonino Spinalbese (ex di Belen Rodriguez), Alberto De Pisis (ex fidanzato di Taylor Mega), Edoardo Donnamaria: volto storico di Forum. Charlie Gnocchi (fratello di Gene Gnocchi), Amaury's Perez (ex concorrente di Ballando con le Stelle, Pechino Express e Isola dei Famosi) e il giornalista ex "mezzobusto" del TG1 Attilio Romita dovrebbero concludere il parterre dei "vipponi".