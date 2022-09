Giovedì 22 settembre, su Canale 5, è andata in onda la seconda puntata del GFVip 7. Al termine della diretta, alcuni "vipponi" hanno discusso per vari motivi. Luca Salatino ha respinto le avances di Elenoire Ferruzzi e ha precisato di non aver mai alimentato il gossip. Sara Manfuso si è trovata a spiegare la sua nomination palese a Patrizia Rossetti che non ha gradito. Infine, Charlie Gnocchi ha insinuato che Pamela Prati sia poco collaborativa.

Salatino sbotta con Elenoire

Luca Salatino all'interno della casa del GFVip 7 ha instaurato un bel rapporto con Elenoire Ferruzzi.

Il 30enne romano si è confidato al punto di raccontare un delicato retroscena del suo passato.

Intorno alle 3:30, Luca ha sbottato con Elenoire. Il motivo? Il concorrente romano non ha gradito alcune clip di Ferruzzi: l'artista ha spiegato che in questi giorni di "convivenza forzata" il coinquilino le ha fatto credere di avere delle chance per un eventuale relazione. Infastidito dal messaggio che stava passando sul piccolo schermo, il 30enne si è sfogato con i suoi compagni d'avventura: "Sono entrato da fidanzato, l'ho detto dal giorno zero". Il diretto interessato ha ribadito di non aver mai accettato le avances di Elenoire, ma di essersi solamente comportato in modo goliardico.

Dopo essersi confrontati, Ferruzzi ha ribadito la sua posizione: "Stavo provando un'attrazione per te, per te è stato un gioco?

Ok...".

Patrizia vs Manfuso

Il faccia a faccia tra Luca Salatino e Elenoire Ferruzzi, non è stato l'unico.

Terminata la diretta, Patrizia Rossetti è tornata sulla nomination palese ricevuta da Sara Manfuso. Parlando con Charli Gnocchi, la showgirl ha parlato di "gioco al massacro". Inoltre, la diretta interessata non ha gradito di essere stata dipinta come una persona che vuole avere il controllo su tutto e tutti.

Le due coinquiline del GFVip 7, dopo essersi a lungo confrontate sono arrivate ad un punto d'incontro. Sara non ha nascosto di stimare Patrizia, ma al tempo stesso ha ammesso di trovarla troppo puntigliosa in alcune situazioni. Rossetti una volta compresa la situazione, si è scusata per la reazione stizzita e ha ricambiato i complimenti alla 35enne.

Pamela nel mirino di Charlie

Durante la puntata, Pamela Prati è stata accusata da Antonella Fiordelisi di non collaborare con i coinquilini.

A notte fonda, Charlie Gnocchi si è detto d'accordo con il pensiero della influencer campana. Secondo il conduttore radiofonico, Pamela ha messo in atto una sua strategia: "Siamo qui per giocare. Lei ha la sua strategia, ma deve giocare". Davanti al discorso di Gnocchi, Alberto De Pisis ha ammesso di non aver compreso bene il ragionamento del coinquilino.

A questo punto non sono esclusi scontri legati alle faccende domestiche.