Giaele De Donà continua ad essere al centro dell'attenzione mediatica: la influencer ha raccontato nel video di presentazione del GFVip 7, di avere un matrimonio non convenzionale con un ricco uomo americano più grande di lei di 21 anni. Nella terza puntata del Reality Show, Signorini ha spiegato alla gieffina che nel suo paese si dice che le nozze siano inventate.

La clip di presentazione

La 23enne prima di varcare la porta rossa della casa più spiata d'Italia, si è raccontata senza filtri.

Sofia Giaele De Donà ha spiegato di avere solo 23 anni ma di essere sposata con un uomo di nome Brad che ha 21 anni più di lei.

A tal proposito, la diretta interessata ha rivelato di avere un matrimonio non convenzionale: "Detesto la monogamia". La gieffina ha raccontato di trascorrere solo sei mesi all'anno con il coniuge mentre gli altri sei mesi li trascorre facendo la sua vita e avendo nuove avventure.

Spuntano dubbi sulle nozze della concorrente

In occasione della terza puntata del GFVip 7, Signorini ha chiamato Giaele in confessionale.

Nel parlare del matrimonio con il ricco americano, il conduttore del reality show ha messo al corrente la gieffina di alcune voci che circolano sul suo conto: "Tu arrivi da Vittorio Veneto". A quel punto il presentatore ha spiegato che nel paese d'origine si parla molto della 23enne.

Poi, Signorini ha aggiunto: "Sai cosa dicono del tuo matrimonio? Dicono che tu ti sia inventata tutto quanto, che non è vero niente". Ovviamente, il conduttore ha precisato che si tratta di chiacchiere di paese.

La replica di Giaele e il confronto con altri coinquilini

Dopo essere stata messa al corrente delle voci sul suo matrimonio, Giaele ha deciso di replicare: "Invidiosi".

A tal proposito, la diretta interessata ha ribadito la sua posizione sentimentale: "Io e mio marito di base stiamo benissimo". La 23enne ha precisato che secondo il suo punto di vista è meglio un matrimonio come il suo che uno in cui regnano bugie e tradimenti: "Preferisco essere sincera con lui, come lui con me". Giaele non ha nascosto che si sia divertita in assenza di suo marito come è accaduto a lui: "Lo sappiamo, per questo non è un tradimento".

Orietta Berti (opinionista del GFVip 7) ha sostenuto di essere per il matrimonio tradizionale. Dal canto suo, anche Sonia Bruganelli si è detta d'accordo con il pensiero della collega. Mentre la produttrice romana stava terminando il suo pensiero, Giaele si è scagliata contro Bruganelli sostenendo che non stia mai dalla parte delle donne. Nella discussione è intervenuta anche Sara Manfuso che ha sposato il pensiero della coinquilina, ma è nato un nuovo botta e risposta tra la gieffina e Bruganelli.