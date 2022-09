I 23 concorrenti del GFVip 7 sono pronti a varcare la porta della casa più spiata d'Italia. In seguito ai nomi dei "vipponi", sul web è scoppiata una polemica legata all'assenza di volti famosi. In un'intervista Alfonso Signorini ha motivato la sua scelta: "Per la prima volta ho puntato meno su nomi da cartellone".

Le parole del conduttore

Dopo aver appreso i nomi dei concorrenti che parteciperanno al GFVip 7, sul web c'è stato malcontento generale. Alcuni affezionati al Reality Show di Canale 5 ha insinuato che i "vipponi" sono davveri pochi.

Intervistato dal settimanale Chi, Signorini ha spiegato che per la prima volta ha deciso di puntare su nomi non molto famosi.

Il 58enne ha rivelato che il filo conduttore di quest'edizione è senza dubbio l'omogenità del cast. Guardando le edizioni precedenti del Grande Fratello Vip su chi ha vinto, Signorini ha affermato: "In finale arrivano gli outsider come Selassié o Tommaso Zorzi, perché sono quelli che creano dinamiche". Stando al punto di vista del conduttore, i telespettatori si divertono a seguire i personaggi che creano di più all'interno della casa e quindi Signorini ha preferito puntare su determinati nomi.

La nuova strategia

A tal proposito il diretto interessato ha aggiunto che è meglio puntare sui caratteri e sulle storie dei "vipponi" che sul nome "blasonato". Infine, Signorini ha concluso: "Alla fine sono le personalità che fanno il programma".

Per questo motivo il GFVip 7 sarà una sorta di ibrido: una versione in cui si mischieranno personaggi piuttosto famosi e personaggio meno famosi. Nelle precedenti edizioni del reality show, Signorini aveva già provato il mix poiché nel cast aveva selezionato persone come Federica Calemme, Gianmaria Antinolfi o le sorelle Selassié.

Dunque, Mediaset e il conduttore hanno preferito puntare sulla storia di ogni concorrente.

Tutti i 'vipponi'

Alfonso Signorini aveva già confermato la presenza di Giovanni Ciacci, Wilma Goich e Pamela Prati. A seguire, entreranno nella casa più spiata d'Italia Antonino Spinalbese (ex di Belen Rodriguez), Daniele Dal Moro (ex GF Nip 16 e U&D), Attilio Romita (giornalista ed ex mezzobusto del TG1), Ginevra Lamborghini (sorella di Elettra), Sara Manfuso (giornalista), Eleonoire Ferruzzi, e Sofia Giaele De Donà (ex concorrente di Ti Spedisco in Convento), Charlie Gnocchi (fratello di Gene), Amaury's Perez (ex Ballando con le Stelle), Alberto De Pisis (ex fidanzato di Taylor Mega), Edoardo Donnamaria (volto di Forum), George Ciupilan (ex concorrente de La Caserma), Cristina Quaranta, Patrizia Rossetti (ex Pechino Express), Antonella Fiordelisi (ex Temptation Island ed ex fiamma di Gonzalo Higuain), Nikita Pelizon (ex Pechino Express), Carolina Marconi, Luca Salatino (ex Uomini e Donne) e Marco Bellavia (ex volto di Bim Bum Bam).