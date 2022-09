C'è grande attesa per la settima stagione del Grande Fratello Vip. In una recente intervista, Alfonso Signorini ha rivelato alcuni dettagli sulla nuova edizione del reality show di Canale 5 e, a tal proposito, il giornalista ha spiegato che ci saranno due puntate settimanali. Nelle serate del 19 e del 22 settembre, 24 concorrenti entreranno nell'appartamento più spiato d'Italia e, fra di loro, ci saranno Wilma Goich e Giovanni Ciacci. Inoltre, il conduttore ha spiegato di avere preferito la messa in onda il giovedì, rispetto al venerdì, perché il pubblico più giovane esce da casa e non potrebbe seguire la trasmissione.

Grande Fratello Vip 7, anticipazioni: il 19 e il 22 settembre entrano 24 concorrenti

A differenza degli anni precedenti, nella nuova edizione del Grande Fratello Vip sono trapelati solo indizi sui concorrenti che varcheranno la porta rossa di Cinecittà. Nelle precedenti edizioni del GF Vip, infatti, già qualche giorno prima dell'inizio del reality show Mediaset, veniva diffuso il cast ufficiale del programma ma, quest'anno, Alfonso Signorini ha scelto di mantenere segreti i nomi dei vipponi, a meno di due personaggi famosi, che sono stati svelati. Le anticipazioni delle prime due puntate, che andranno in onda sul piccolo schermo nelle serate di lunedì 19 e giovedì 22 settembre, rivelano che 24 concorrenti entreranno nella casa.

Al momento, si sa soltanto che fra questi, ci saranno Wilma Goich e Giovanni Ciacci.

GF Vip 7: non andrà più in onda il venerdì sera

Alfonso Signorini ha spiegato che, anche nelle nuove puntate del GF Vip, ci sarà un doppio appuntamento settimanale e, sulla scelta dei giorni della settimana è stato chiaro. A tal proposito, il giornalista ha rivelato: ''Sono contento, è la collocazione più giusta per noi, perché il venerdì il nostro pubblico, in prevalenza giovane, spesso non è a casa''.

In merito alla durata del reality show, durante la presentazione dei palinsesti, Pier Silvio Berlusconi aveva dichiarato che, l'edizione del 2022/2023, sarebbe stata la più lunga di sempre ma, riguardo a questo, il conduttore della trasmissione ha avuto qualche dubbio. In particolar modo, Signorini ha affermato: ''Bisogna fare i conti con il gradimento del programma''.

GF Vip, Giovanni Ciacci e Vilma Goich nella casa: si parlerà di HIV

Wilma Goich sarà una delle concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip ma, al momento, non è ancora chiaro se la cantante entrerà nella puntata del 19 o del 22 settembre. Anche Giovanni Ciacci sarà un inquilino della casa più spiata d'Italia e, in una recente intervista, il costumista aveva dichiarato di essere sieropositivo. Per consentire la partecipazione dell'ex concorrente di Ballando con le stelle, Alfonso Signorini ha rivelato di essersi battuto, per fare cambiare il regolamento del programma. Al momento, non sono trapelati altri nomi ufficiali e, pertanto, come dichiarato dal presentatore del reality show, gli altri 22 concorrenti verranno svelati, in diretta su Canale 5, nelle prime due serate.