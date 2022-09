Attimi di paura e panico nella casa del GF Vip. Nella serata di martedì 26 settembre, Cristina Quaranta è svenuta in diretta e si è accasciata a terra. I coinquilini della casa più spiata d'Italia hanno avvertito subito, gridando, Grande Fratello e hanno cercato di soccorrere la concorrente del reality show di Canale 5. Al momento, non sono trapelate ulteriori informazioni e sulle cause che hanno portato la gieffina a perdere i sensi.

Grande Fratello Vip 7: Cristina Quaranta sviene in diretta

A tal proposito, durante la diretta Mediaset, Cristina Quaranta ha perso i sensi nella casa più spiata d'Italia. Mentre alcune gieffine erano in cucina, intente a conversare e a iniziare a pensare alla cena, dall'appartamento di Cinecittà, alcuni gieffini hanno iniziato a gridare, allarmando tutti i coinquilini dell'appartamento. In alcune immagini trasmesse in diretta, è stato possibile vedere Cristina, accasciata a terra, priva di sensi sul pavimento.

GF Vip: panico fra gli inquilini, Cristina Quaranta sviene

Antonella Fiordelisi era in cucina insieme a Elenoire Ferruzzi e le due gieffine stavano ridendo, quando alcune coinquiline della casa di Cinecittà hanno iniziato a gridare e, pertanto, i concorrenti della settima edizione del GF Vip si sono accorti di quanto stava accadendo.

Nel dettaglio, alcune gieffine hanno urlato: ''Aiuto''. A quel punto, Elenoire ha gridato: ''Oddio''. Quindi gli abitanti della casa più spiata d'Italia sono corsi, per vedere cosa era accaduto. In base all'inquadratura, è stato possibile notare Cristina Quaranta, sdraiata sul pavimento, priva di sensi.

I gieffini chiedono aiuto al Grande Fratello per Cristina Quaranta

A quel punto, alcuni coinquilini dell'appartamento di Cinecittà hanno chiesto aiuto al Grande Fratello, richiamando l'attenzione, anche della regia. Una persona, all'interno della casa, ha suggerito: ''Tiratela su''.

Al momento, però, non sono trapelati ulteriori dettagli su quanto accaduto all'ex protagonista di Non è la Rai. Inoltre, la regia del reality show condotto da Alfonso Signorini ha staccato la ripresa è, quindi, non è stato possibile capire come sia proseguita la vicenda. Attualmente, pertanto, non è ancora chiara la causa dello svenimento di Cristina Quaranta. Come accaduto in altre edizioni, in casi di questo tipo, non è escluso che nella casa entri un medico, per assicurarsi che la gieffina stia bene e che possa proseguire la sua avventura nella trasmissione di Canale 5.