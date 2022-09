Ieri sera, giovedì 22 settembre, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip, che ha registrato ascolti altissimi. Tra gli ingressi dei nuovi concorrenti e il resoconto della settimana, si è parlato anche di Elenoire Ferruzzi, che tanto sta piacendo al pubblico per la sua spontaneità e la voglia di mettersi in gioco.

Elenoire ha stretto amicizia con Luca e i due passano molto tempo a parlare e confidarsi. Qualche ora fa, la concorrente ha raccontato all'amico la storia d'amore che l'ha devastata nel profondo e che ancora la fa soffrire moltissimo.

Grande Fratello Vip, Elenoire fa una confessione a Luca

Nella casa del Grande Fratello Vip è tempo di confidenze. Elenoire ha avuto modo di parlare con Luca, nostalgico per l'assenza della sua fidanzata Soraia. Già nella puntata di ieri, la concorrente aveva raccontato al pubblico la vita amorosa molto difficile di chi compie un percorso di transizione.

''Gli uomini ti cercano, ti vogliono, ma poi fanno finta di non conoscerti dopo una notte meravigliosa d'amore'' ha detto Elenoire con un velo di malinconia. La 42enne ha approfondito il discorso con l'amico Luca, che mai avrebbe creduto potesse esistere una realtà così amara.

Elenoire racconta a Luca il suo sacrificio d'amore

La concorrente, con un tono di voce decisamente malinconico, ha raccontato a Luca cosa ha dovuto sopportare per amore.

Tempo fa, si era innamorata di un uomo e sembrava essere ricambiata. Il 'lui' in questione aveva iniziato una relazione seria, tanto da volere un figlio. Purtroppo, Elenoire non poteva esaudire questo desiderio e così, pur di non veder soffrire l'uomo che amava, ha fatto una scelta drastica e dolorosa, ma mossa dal grande amore che provava per lui.

Luca l'ha ascoltata con interesse e ha detto che, al posto suo, avrebbe fatto la stessa cosa, essendo molto generoso in amore e pensando prima al bene dell'altra persona.

Gf Vip 7, Elenoire commuove Luca: 'Mi sono strappata il cuore'

Continuando con il suo racconto, Elenoire ha confidato a Luca di aver deciso di lasciare il suo compagno di allora per amore, così che potesse realizzare il desiderio di diventare padre: ''Mi sono strappata il cuore, ho sofferto per anni''.

L'uomo ha poi trovato un'altra compagna con la quale ha creato una famiglia ed è diventato padre. Elenoire ha confidato a Luca di essere stata felice per quel sacrificio, ma di aver sofferto per anni, un dolore che le strappava il cuore. Luca, commosso, le ha risposto che si sente molto simile a lei. Tra Elenoire e Luca al Grande Fratello Vip è nata una sincera amicizia e tra confidenze e momenti di svago, non mancano anche le occasioni per confrontarsi su temi molto più profondi.