Elettra Lamborghini rompe il silenzio sulla sorella Ginevra, concorrente al GF Vip 7. Nel corso dell'ultima puntata serale del reality show, Alfonso Signorini ha provato a capire meglio i motivi della rottura che c'è stata tra le due sorelle Lamborghini, nonostante la diffida della cantante.

Una scelta che, in queste ore, ha spinto Elettra a prendere la parola e a mettere in chiaro le cose, precisando che non parteciperà mai a nessun tipo di confronto televisivo con sua sorella sotto i riflettori del reality show Mediaset.

La verità di Elettra Lamborghini sulla sorella Ginevra

Nel dettaglio, in questa prima settimana di permanenza all'interno della casa del GF Vip, Ginevra Lamborghini ha ammesso che uno dei suoi sogni sarebbe quello di riuscire a recuperare il rapporto con la sorella Elettra, con la quale ormai non parla da alcuni anni.

I motivi che avrebbero spinto le due sorelle ad allontanarsi, però, non sono stati resi noti in maniera ufficiale, anche se recentemente Ginevra si è detta disposta ad avere un confronto con Elettra anche all'interno della casa del reality.

Ebbene, questo pomeriggio, la cantante ha voluto rompere il silenzio dopo essere stata in silenzio in questi giorni, precisando che non prenderà parte a nessun tipo di confronto.

'Spettacolo triste', sbotta Elettra parlando del GF Vip

"La diffida è stata mandata un mese prima che iniziasse il programma, chiedendole di astenersi a parlare di me", ha precisato Elettra aggiungendo poi di aver mandato anche una seconda diffida subito dopo la prima puntata del GF Vip, quando ha visto che si parlava anche di lei in trasmissione.

"Il silenzio spesso vale più di mille parole. Non parlerà ulteriormente di questo teatrino", ha sottolineato la cantante che non sembra essere affatto disposta a prestarsi ad un possibile confronto in diretta televisiva con la sorella Ginevra.

"Lavoro in televisione da anni e non penso che sia il luogo dove parlarne, tutto il resto è gossip, o in questo caso uno spettacolo triste", ha precisato ancora Elettra Lamborghini nella sua nota diffusa in queste ore sui social.

'Non farò lo show', precisa Elettra che non andrà al GF Vip

"Se avessi voluto essere cattiva avrei potuto tranquillamente fare uscire dichiarazioni e parlare durante tutti questi anni, ma non l'ho mai fatto. Non è nella mia persona", ha sottolineato ancora la cantante.

Inoltre, nel suo comunicato social, Elettra ha svelato di non aver mai ricevuto nessuna lettera da parte di Ginevra, come era stato detto nel corso dell'ultima puntata del GF Vip.

"Non ho più niente da dire a riguardo, dormite sonni tranquilli se pensate che andrò a fare dello show", ha chiosato Elettra Lamborghini.