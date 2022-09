Clima rovente all'interno della casa del GF Vip 7 dove, in queste ore, è scoppiata una nuova accesissima lite tra Ginevra Lamborghini e Giaele De Donà.

Le due giovani concorrenti si sono ritrovate ai ferri corti dopo che Giaele ha messo in discussione il comportamento assunto da Ginevra nel corso di questi giorni, dove ha parlato anche del rapporto turbolento con sua sorella Elettra, ammettendo di essere disposta a rivederla anche all'interno della casa di Cinecittà per un confronto diretto.

Ginevra perde le staffe con Giaele: scoppia la lite al GF Vip 7 (Video)

Il clima all'interno della casa di Cinecittà è diventato particolarmente teso nel momento in cui Giaele ha usato dei termini tali da far perdere le staffe e il controllo della situazione alla giovane Ginevra, la quale è arrivata a minacciare di tirarle una tazza in faccia.

"Guarda che ti tiro questa in faccia", ha sbottato Ginevra nel momento in cui la sua "rivale" l'ha accusata di essere interessata in primis a prendersi gli applausi del pubblico che segue il GF Vip.

"Ma cosa dici? Io le cose te le dico in faccia. Sei un'aspide, sputi veleno", ha sbottato ancora la giovane Lamborghini che non ha perso occasione per mettere a tacere la sua rivale all'interno della casa più spiata d'Italia.

Insomma, il clima tra le due è diventato particolarmente teso e davvero si è temuto che Ginevra potesse arrivare a compiere un passo falso nei confronti della sua compagna di gioco.

ginevra minaccia giaele di tirarle una tazzina del caffè in faccia e nikita che porta via la tazzina ☠️✈️✈️ #gfvip pic.twitter.com/Alcfbbra4E — edoardo 🦦 (@edosenzaemoji) September 28, 2022

'La famiglia è intoccabile', sbotta Ginevra al GF Vip

Successivamente, parlando con gli altri concorrenti che avevano assistito alla scena della lite nella casa del Grande Fratello Vip 7, Ginevra ha precisato che per lei la famiglia, nonostante i vari problemi con sua sorella Elettra, resta intoccabile.

"Non svegliare il cane che dorme: io dormo, ma se mi pizzichi ti faccio un c... così", ha sbottato Ginevra che ha così precisato di non avere intenzione che gli altri si intromettano nelle sue vicende personali e familiari.

"Non permetto a nessuno di parlare e sparlare della mia famiglia. Io rispetto mia sorella, non permetterò che si parli male.

Per me la famiglia è intoccabile", ha ribadito a chiare lettere Ginevra nel suo sfogo post lite all'interno della casa.

Elettra interviene sulla sorella Ginevra al GF Vip

Intanto, proprio in queste ore è arrivata anche la risposta di Elettra che, dopo l'invito a prendere parte ad una delle prossime puntate del GF Vip 7 per confrontarsi con sua sorella, ha scelto di mettere in chiaro le cose.

La cantante ha sottolineato e precisato che non entrerà mai nella casa di Cinecittà per un confronto mediatico e di non avere alcuna intenzione di fare "show" in televisione.