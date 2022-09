Nella casa del GFVip 7, la questione legata al matrimonio non convenzionale tra Giaele De Donà e Brad continua ad essere oggetto di discussione. Nel pomeriggio di mercoledì 28 settembre, Carolina Marconi ha perso le staffe con la coinquilina: “Noi mandiamo un messaggio a casa, ok? Che l’amore è così?”.

La stoccata di Marconi

A 24 ore dalla quarta puntata del GFVip 7, Giaele ha chiesto a Carolina perché l’avesse nominata visto che le due non hanno mai avuto modo di parlare. In risposta, la concorrente italo-venezuelana ha spiegato di non condividere il messaggio che sta lanciando a casa la coinquilina.

A quel punto Carolina ha tirato in ballo il matrimonio non convenzionale tra Giaele e suo marito Brad. Secondo Marconi, la 23enne non è realmente innamora del consorte: “È una persona che ha tanti soldi, è miliardaria, ti mantiene e ti fa fare la vita di lusso”.

Come un fiume in piena, Carolina ha ribadito che moltissime ragazzine guardano il Reality Show. Dunque, bisogna mandare un messaggio positivo. Marconi si è detta fiera di non avere le stesse idee e gli stessi principi della coinquilina.

Carolina: ‘Fatti conoscere per quello che sei’

In disaccordo con il commento della coinquilina, Giaele ha precisato di avere una laurea e un suo brand di moda. Dunque, la 23enne di Vittorio Veneto ha ribadito di non essere preoccupata per il giudizio delle persone.

Inoltre, la concorrente ha sostenuto che il mondo è bello perché ogni persona è diversa. A quel punto Carolina Marconi ha perso le staffe e ha sbottato con la compagna d’avventura del GFVip 7: “Gli vuoi bene, ti piace il conto in banca e ti fa comodo”.

Secondo la concorrente italo-venezuelana, Giaele da quando è entrata nella casa non farebbe altro che parlare di cose materiali.

Al contrario, Marconi ha esortato la coinquilina a farsi conoscere per quello che è realmente. In difficoltà, la 23enne ha rivelato di essersi costruita una corazza per nascondere le sue fragilità. Al termine del botta e risposta le due “vippone” hanno deciso di abbracciarsi e provare a ricominciare da zero.

La reazione del web

La discussione tra le due coinquiline non è passata inosservata ai telespettatori della diretta h24. Su Twitter, moltissimi utenti hanno spezzato una lancia a favore di Carolina Marconi. Un utente ha rivelato che non vede l’ora che Giaele venga eliminata dal gioco mentre un altro si è sentito di condividere le parole di Carolina. Tra i vari utenti, c’è anche chi ha definito Giaele una “vipera” per i suoi giudizi taglienti. Infine, c’è chi ha criticato l’ingresso di Giaele per via della “spettro Alex Belli” legato alla storia del matrimonio non convenzionale.