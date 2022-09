La discussione delle sorelle Lamborghini continua a tenere banco al GFVip7. Stando alle informazioni in possesso di Giaele De Donà, tra Ginevra e Elettra sarebbe accaduto qualcosa di grave: Ginevra avrebbe girato un video di nascosto alla congiunta e avrebbe minacciato di venderlo ad una testata giornalistica. Ovviamente, si tratta solo di supposizioni poiché il motivo del litigio tra le due non è mai stato divulgato in pubblico.

La versione di Giaele

All'interno della casa del GFVip7, tra Giaele e Ginevra non scorre buon sangue. Nel corso della terza puntata, le due coinquiline sono state protagoniste di uno scontro al vetriolo causato da una nomination: Lamborghini non solo ha fatto il nome della influencer, ma ha espresso un giudizio negativo sul matrimonio non convenzionale tra Giaele e Brad.

Nella giornata di mercoledì 28 settembre, Ginevra parlando con Nikita ha raccontato di un nuovo battibecco avuto con Giaele. Quest'ultima avrebbe chiamato in disparte la neo 30enne e le avrebbe riportato quanto detto da alcune sue amiche: "Tu hai minacciato Elettra dopo averle fatto un video di nascosto e le hai detto che l'avresti venduto ad una testata giornalistica per sp...."

Nella conversazione con Nikita, Ginevra ha sostenuto che se avesse voluto mettere in cattiva luce la sorella minore lo avrebbe fatto da tempo. Ma non è tutto, la concorrente bolognese ha riferito che Giaele non conosce né lei né Elettra lontano dal GFVip7, dunque non ha senso la sua versione sul litigio.

Il gesto di Elettra

In attesa di capire se realmente Ginevra abbia o meno minacciato la sorella, Elettra è stata protagonista di un gesto che non è passato inosservato.

Un utente ha riportato alcune parti della conversazione tra Ginevra e Nikita: "Se questa storia fosse vera, comprendo pienamente la diffida e l'allontanamento di Elettra".

Al tweet dell'utente, la cantante di Pem Pem ha deciso di mettere un like.

Il giorno seguente la messa in onda della terza puntata del Reality Show, Elettra su Instagram aveva pubblicato tra le stories la canzone di Fabri Fibra "Mal di stomaco".

La sorella di Ginevra Lamborghini rompe il silenzio

Nel frattempo, Elettra Lamborghini in una nota ha fatto delle precisazioni. In primis, la diffida sarebbe stata fatta un mese prima dell'inizio del GFVip7 mentre la seconda diffida al programma sarebbe solo un richiamo.

L'artista ha anche sostenuto di non aver mai ricevuto una lettera da Ginevra. Al contrario di quanto dichiarato dalla gieffina, la 28enne ha fatto sapere di aver sempre avuto un ottimo rapporto con la famiglia. Infine, Elettra Lamborghini ha rivelato che i modi utilizzati dalla congiunta non hanno mai fatto pensare ad un possibile punto d'incontro.