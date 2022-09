Fatica ad ingranare la settima edizione del Grande Fratello Vip. A distanza di una settimana dal via, il reality-show Mediaset non ha ancora mai superato la soglia dei 3 milioni di spettatori a puntata, anzi i numeri che sta facendo registrare il lunedì e il giovedì sera sono sempre di più in calo. La diretta che è andata in onda il 26 settembre, ad esempio, è stata seguita da 2,4 milioni di persone, per uno share del 17,8%.

Aggiornamenti sui numeri del Grande Fratello Vip

Se la prima puntata del Grande Fratello Vip 7 aveva soddisfatto gli addetti ai lavori in termini di share, è dalla seconda in poi che qualcosa sembra non andare per il verso giusto.

Al netto delle tre dirette che sono andate in onda fino ad oggi, pare che il pubblico a casa stia faticando ad affezionarsi al nuovo cast e alle tante dinamiche che sta proponendo in questa prima fase di reclusione a Cinecittà.

Se il calo che ha fatto registrare il secondo appuntamento (quello di giovedì 22 settembre) era fisiologico e in tanti se lo aspettavano, quello ancor più forte di lunedì 26 ha spiazzato un po' tutti.

L'altra sera, infatti, a seguire il reality-show di Canale 5 sono stati 2,4 milioni di spettatori, per uno share che ha toccato la media del 17,8%.

Dal 21,8% del debutto, dunque, la curva degli ascolti ha continuato scendere, diminuendo di oltre 4 punti di share in una sola settimana.

I dati dall'inizio del Grande Fratello Vip

Gli ingredienti della terza puntata del Grande Fratello Vip, sembravano promettere bene per la buona riuscita della stessa.

Il faccia a faccia Elenoire-Soraia, il ritorno in casa di Giucas Casella, l'approfondimento sul rapporto Ginevra-Elettra Lamborghini, il racconto della rottura tra Antonino e Belen Rodriguez, i chiarimenti sul matrimonio libero di Giaele e le prime nomination, però, non sono bastati a tenere incollati davanti alla tv i milioni di spettatori che la produzione si aspettava.

A seguire la diretta del reality di lunedì 26 settembre, infatti, sono stati 2,4 milioni di fan, un dato decisamente in calo rispetto alla serata di debutto, ma un po' meglio di giovedì scorso.

A preoccupare un po' gli addetti ai lavori, potrebbe essere lo share degli appuntamenti in prima serata, che scende sempre di più e si allontana dai numeri record della passata edizione.

C'è anche da dire che il programma è appena cominciato e il pubblico deve ancora affezionarsi ai concorrenti, alle storie che nasceranno e agli schieramenti che ci saranno in casa dopo un'iniziale convivenza pacifica.

Il riassunto del Grande Fratello Vip di lunedì sera

La terza puntata del Grande Fratello Vip, dunque, non ha brillato in termini di ascolto ma in quanto a dinamiche sembra aver soddisfatto i telespettatori.

In pochi giorni, infatti, i concorrenti sono riusciti a smuovere parecchi equilibri all'interno della casa, regalando ai fan spunti di discussione interessanti.

Elenoire, ad esempio, l'altra sera è stata un po' rimproverata da Signorini per come ha gestito il suo rapporto con Luca.

In linea con il parere che il pubblico ha espresso sui social, il conduttore ha invitato Ferruzzi a non tirare in ballo il suo status di transgender per giustificare il "due di picche" che ha ricevuto dal tronista.

Non sono mancate le scintille durante il momento dedicato alle nomination: Antonella Fiordelisi ha protestato per i tanti voti che le coinquiline le hanno dato, gli stessi che l'hanno portata dritta al televoto.

Quello che la ragazza non sa, è che la votazione che la vede contrapposta a Daniele, Marco, Giaele, Edoardo e Ginevra non è eliminatoria: il più votato sarà vincerà l'immunità per la prossima puntata.