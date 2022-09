Luca Salatino, ex tronista di Uomini e donne, è uno dei 23 concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip. Il giovane chef romano è molto amato dal pubblico e anche dai suoi coinquilini, che hanno preso le sue difese nel momento in cui ha discusso animatamente con la coinquilina Elenoire Ferruzzi.

Chi è Luca Salatino: ha 30 anni ed è uno chef con la passione per la boxe

Luca Salatino è nato a Roma nel 1992. Ha 30 anni ed è figlio unico. I suoi genitori sono separati. Ha una passione per il pugilato, ma il suo lavoro è quello di chef. Lavora infatti in un ristorante a Trastevere e, come ha rivelato Alfonso Signorini nel corso della prima puntata, il suo cavallo di battaglia è la pasta alla carbonara.

Grazie a questo piatto, Luca è stato giudicato da Gambero Rosso come uno dei cinque migliori chef di Roma nel fare la carbonara. Nel suo passato ha vissuto anche dei momenti bui, soprattutto dopo un intervento chirurgico alla schiena. Dopo l'operazione, infatti, Luca non ha potuto camminare per molti mesi ed era caduto in depressione. In quell'occasione è stata la madre ad aiutarlo a uscire da quel delicato momento.

Luca Salatino: da tronista di Uomini e donne al Gf Vip 7

Luca Salatino ha fatto il suo ingresso al Gf Vip 7 grazie alla notorietà raggiunta con Uomini e donne. Il 30enne ha partecipato al programma di Maria De Filippi nella passata stagione. Prima è stato uno dei corteggiatori della tronista Roberta Giusti, che però alla fine non lo ha scelto.

Per lui è arrivata subito una seconda occasione, visto che Maria De Filippi gli ha offerto il trono. Ecco dunque che Luca si è messo in gioco sotto un'altra veste, deciso a trovare la sua anima gemella. Il suo percorso ha appassionato il pubblico di Canale 5 e si è concluso con la scelta di Soraia Allam, avvenuta lo scorso maggio.

I due stanno insieme da pochi mesi e sono innamoratissimi. Nei primi giorni all'interno del Gf Vip, Luca ha versato lacrime per la fidanzata, di cui sente già la mancanza.

Al Gf Vip scoppia la lite tra Elenoire e Luca Salatino

Il reality di Signorini è iniziato solo da pochi giorni, ma già ci sono state le prime tensioni. Uno dei protagonisti di questi scontri è stato proprio Luca Salatino, tirato in ballo da Elenoire Ferruzzi.

La donna, dopo la diretta dello scorso giovedì, si è detta convinta del fatto che Luca provi dei sentimenti per lei e che l'ex tronista avesse paura di ammetterlo. Non si sa da dove sia arrivata questa convinzione, visto che Salatino non ha mai fatto nulla per convincerla in tal senso. Sta di fatto che i toni tra loro si sono accesi e parecchio. Luca ha continuato a ribadire di essere innamorato della fidanzata e che con Elenoire potrà esserci solo amicizia. Va detto che, solo poche ore fa, è avvenuta la riappacificazione tra Luca e la gieffina. C'è stato un fraintendimento a quanto pare. L'avventura di Luca Salatino al Gf Vip 7 è appena iniziata. Bisognerà attendere per scoprire come si evolverà il suo percorso.